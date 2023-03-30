台南佳里奇美醫院日照中心今天啟用，收容失智失能長輩為服務對象，最多可收容30人，醫院表示，大北門地區人口老化嚴重，65歲以上近2成，日照中心啟用，可望為有需求長者，提供更完善照護。

該日照中心位於佳里區公園路，為佳里奇美醫院宿舍，今年初投入約2000萬元改裝完成，將宿舍區1、2樓138坪闢為日照中心，目前收置長輩10餘人，聘有4名照護員，中心提供到府專車接送，在日照中心提供8小時安置服務。

今揭牌儀式邀請西港區港東國小醒獅團炒熱氣氛，接著奇美實業董事長許春華、經營決策委員會副主委邱仲慶、奇美醫療體系三院區院長、副院長周偉倪、黃順賢、林宏榮及佳里區長朱雅宏等人與會。

許春華表示，佳里奇美自2017年起提供佳里、學甲、北門、將軍、西港、麻豆、善化及安定區等8區居家照顧服務，醫院並於其中4區分別設置社區整體照顧服務體系的A據點、以及失智社區據點，每年提供超過7萬人次服務，再擴大增設日照中心。

許春華表示，佳里奇美患者約2/3都是65歲以上，附近大北門區65歲以上老人人口約近2成。日照中心啟用，希望能照顧需要照護的長者。民眾家中若有65歲以上失能或50歲以上失智長輩，歡迎加入。

佳里奇美院長周偉倪說，該日照中心環境內部寬敞明亮，有各式桌遊設備、交誼廳及卡拉ok等影音器材，長輩不僅可接受醫護人員測量血壓、心跳等基礎健康管理服務，同時由護理師帶領大家做樂齡健康操或各式藝術創作、美食DIY等活動，中午有專業營養師設計餐食提供午餐，長輩可安心。