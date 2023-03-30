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催生台灣文學國家園區 郭國文盼設在麻豆

中央社／ 台南30日電

台灣文學研究學者張良澤催生台灣文學國家園區，民進黨立委郭國文今天邀集相關單位到台南市總爺藝文中心會商，並主張將園區設在麻豆區，搭配總爺藝文中心發揮群聚效應。

郭國文上午邀請張良澤等人與文化部、台南市政府文化局官員進行會商，針對設置台灣文學國家園區，以及台灣文學傳承與推廣等議題進行討論。

郭國文在會中表示，目前位於台北的文學基地，觀光性質恐大於文學保存，主要以提供作家住宿為主，導致台灣依舊缺少本土文學傳承園區，因此文化圈大力推廣設置台灣文學國家園區，而台南為文化重鎮，是相當合適的地點，但舊城區文化設施已相當飽滿，增添文學園區對文化發展挹注效益不高。

郭國文說，若將園區設置在培育出許多本土作家的麻豆區，因鄰近總爺藝文中心，可以透過群聚效應，讓推廣效益最大化，更能凸顯台南文化古都氣息。

張良澤強調，透過設置國家級文學園區，能加強台灣文學保存與推廣，園區也可成為台灣人精神層面的「護國神山」。

文化局專委黃宏文表示，現階段正初步構想，如何讓台灣文學國家園區與國立台灣文學館做出差異，也考慮將文學基地規劃為以「影業」為主的文化展現，並兼顧戶外展演、休憩設施、人才培育、文學駐村等面向。

文化部人文及出版司簡任視察陳文婷指出，感謝張良澤對台灣文學保存與推廣的貢獻，具體實踐有許多方法，由現有的國立台灣文學館擴充，也是一種有效率的做法，但只要對文化推廣有幫助，中央會尊重台南市政府規劃，並盡力配合。

各單位會中達成共識，將由台南市政府儘速提供初步構想，呈報給文化部，郭國文也將積極與中央溝通，爭取文化部資源挹注。

台灣文學 台南 郭國文

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