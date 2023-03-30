向猝逝稻米專家吳永培致敬 黃敏惠開箱幸福嘉義米午餐

兒童節前，嘉義市文雅國小上午由午餐廚房準備專屬嘉市的「幸福嘉義米」，烹煮成香噴噴白飯，邀市長黃敏惠與嘉義農試分所代表廖大經博士與師生開箱品嘗，日前猝逝的稻米專家、嘉義農試驗分所副研究員吳永培，生前育種的台農82號白米飯，緬懷感念吳永培將最優質的稻米留在嘉義市種植的精神。

黃敏惠說，兒童節前與文雅師生開箱「幸福嘉義米」向過世的吳永培博士致敬，格外有意義，透過兒童周豐富多元課程，讓學生對在地農業有更深認識，提醒著孩子感恩重要。

嘉市政府日前參加2023東京食品展，台農82號「幸福嘉義米」正是嘉義市向對稻米有高品質要求的日本介紹的好物，感謝吳永培辛勤研發培育，打造優質米的新標準，建立屬於嘉義米品牌，對農業及產業產生深刻的影響的同時，吳博士以身教影響著下一代孩子，讓孩子們有更大能量迎向未來。

文雅校長黃金木說，師生校慶活動安排參觀嘉義農試所抗旱水稻研究與吳永培結緣，當天吳博士為學童介紹農業面臨氣候變遷永續經營作為，師生受益良多；廖大經表示，吳永培以前瞻目光育種，十數年來投身研發抗旱、抗病蟲稻米品種，農試所將延續吳博士研究，繼續為培育更優質稻米努力，期待學生因吳博士受啟發，為台灣農業貢獻。