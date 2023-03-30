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競技疊杯世界盃嘉市選手代表台灣前進新加坡 黃敏惠接見選手加油

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣競技疊杯代表隊30名選手4月6日前往新加坡，參加2023競技疊杯世界盃錦標賽，台灣代表隊6位選手來自嘉市特教生，市長黃敏惠接見代表隊選手祝福加油。圖／嘉市府提供
台灣競技疊杯代表隊30名選手4月6日前往新加坡，參加2023競技疊杯世界盃錦標賽，台灣代表隊6位選手來自嘉市特教生，市長黃敏惠接見代表隊選手祝福加油。圖／嘉市府提供

台灣競技疊杯代表隊30名選手4月6日至10日，前往新加坡參加2023競技疊杯世界盃錦標賽，台灣代表隊6位選手來自嘉市，選手都是特教生，組成「Chiayi Star」代表台灣參賽，市長黃敏惠上午接見6位代表隊選手，期勉將永不放棄精神帶到國際，為台灣追逐夢想。

中華競技疊杯推廣協會理事長朱雅芳說，競技疊杯運動在台推廣13年多，嘉市代表隊出國參加競技疊杯世界盃，是競技疊杯運動重要里程碑，為比賽長期練習，小朋友耐心毅力讓人感動，這次帶隊前往新加坡和其他17個國家選手競技，希望孩子們在國際舞台，展示台灣競技疊杯運動魅力。

選手汪佑叡、陳懷恩、蕭正政個人項目成績目，排名世界前10名，佑叡和正政雙人賽在亞洲盃打破特別組世界紀錄，實力堅強。育人國小汪佑叡說，在競技疊杯運動努力追逐夢想。玉山國中學生陳懷恩感謝市長關愛補助，讓他們可以邁向國際、拓展視野，和國際選手競賽交流。

競技疊杯運動是高度技術性和協調性，具挑戰性運動，需要選手具備極高手眼協調、反應速度和手部靈敏度；比賽中，選手要保持冷靜、集中注意力，挑戰突破0.001秒時間差距。

黃敏惠說，嘉市特別重視適應體育融合運動，不只讓特教生運動，希望為特教生打造亮麗舞台，競技疊杯運動讓普通生和特教生一起練習、比賽，藉運動，讓每個人心緊緊連在一起；也讓大家看見每個人天生不一樣，卻也看見每個人都能追求夢想。

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