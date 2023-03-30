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柯文哲抵雲林被問郭柯配 低調反問：怎會討論這個

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
前台北市長柯文哲致詞時指政府對2025淨零碳排的準備不夠，效能遠落後企業。記者蔡維斌／翻攝
前台北市長柯文哲致詞時指政府對2025淨零碳排的準備不夠，效能遠落後企業。記者蔡維斌／翻攝

前台北市長柯文哲今天受邀到雲林縣虎尾科技園區參加銘安科技新建工廠落成剪綵，柯文哲肯定生產環保塑膠的銘安科技走在時代尖端，他並批評政府在環保效能跟不上企業，尤其中小企業要能自立自強。被問到郭柯是否進一步談合作，他只低調簡單說「今天怎會談這個問題」之後隨即離去。

柯文哲今天受邀參科技工廠剪綵，該行程不對外公開也不受訪，但仍有媒體到場守候，他致詞時指出，1863年塑膠發明後，因很好用致世界普遍使用，雖很方便相對帶來併發症，因很難消化，大家在影片上都看到鳥和烏龜肚裡有塑膠，帶來對海洋生物的危害，受到全世界重視。

柯文哲稱讚銘安科技以環保生產可分解塑膠，走在時代前端，這對國家企業發展是好事，2050淨零排碳以目前來看，國家的準備是不夠的，綠電幾乎都被台積電等大廠買光了，正所謂「日頭赤迎迎，隨人生命」自求生路，問題是小廠怎麼辦，政府效能冬遠落後在企業之後，要達目標恐怕不易，所以科技要引進百分之70的中小企業之中，才能提高附加價值，否則純粹做代工只算是做苦工而已。

隨後，柯文哲被問到有關郭柯配合作的問題，他只低聲一句「今天怎會討論這個問題」，之後就離去。

前台北市長柯文哲受邀參加雲林一家科技廠剪綵。記者蔡維斌／翻攝
前台北市長柯文哲受邀參加雲林一家科技廠剪綵。記者蔡維斌／翻攝
柯文哲被問是否郭柯合作，他只低調回說今天怎會討論這個問題。記者蔡維斌／翻攝
柯文哲被問是否郭柯合作，他只低調回說今天怎會討論這個問題。記者蔡維斌／翻攝

柯文哲

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