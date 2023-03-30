兒童最大！台南頑皮世界、尖山埤渡假村5天連假有優惠

清明5天連假，台南市觀旅局推薦柳營尖山埤渡假村及頑皮世界，連續10多年都獲交通部觀光局觀光遊樂業考核特優獎，是台南市重要的旅遊勝地，在清明連假期間推出兒童優惠活動，非常歡迎遊客來玩。

觀旅局表示，頑皮世界以做動物的守護者為經營理念，成立動物醫院、及利用AR及VR科技模擬動物互動等各項先進設備，園區也更新增水域遊樂設施（水樂園）及更新機械遊樂設施，以確保遊客安全。

頑皮世界在4月1日4月5日推出優惠，現場或官網購買全票480元、學童票380元、幼童票280元門票，贈送30元園內消費抵用券。於官網購買學童票和幼童票，可免費DIY棉花糖體驗一次，每日限量100份。只要持學童票或幼童票的小朋友喊出”兒童節我最大”，立即半價享有草莓口味霜淇淋。另舉辦動物解說活動，讓保育員告訴大家動物的知識及童樂市集，提供美食與DIY體驗等活動。

柳營尖山埤渡假村涵蓋旅館、餐飲、休閒、遊湖及露營等多元遊憩型態，4月1日至4月5日兒童連假推出12歲以下兒童免門票(需搭配1名成人購票入園)，加購DIY活動50元，並舉辦童玩市集及街頭藝人表演；即日起至4月23日舉辦「桃紅陣雨樹花季」活動，推出「寵物桃紅半價、Coser和服免費」入園優惠及舉辦「春滿尖山埤-IG攝影比賽」活動。

觀光旅遊局代理局長林國華指出，市府團隊與觀光產業聯手打造最優質的觀光場域及旅遊氛圍，也持續進行國外行銷推廣及洽談國際包機，積極協助觀光業者提早佈局疫後觀光市場，讓台南一直成為旅客首選目的地及提供遊客優質及安全的旅遊環境。