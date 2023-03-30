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南市追加5.2億辦台灣燈會過關 藍要求提200億效益如何估算

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會第4屆第2次臨時會為期10天會期，今天圓滿落幕。圖／台南市議會提供
台南市議會第4屆第2次臨時會為期10天會期，今天圓滿落幕。圖／台南市議會提供

台南市議會第4屆第2次臨時會為期10天會期，今天上午圓滿落幕，期間審查南市112年度第1次追加減預算案、墊付案及245件議員提案。連同2024台灣燈會及警消超勤補償等預算在內，提案全數通過，其中備受關注的台灣燈會追加5.2億元也獲通過，但藍營議員仍質疑市府宣揚帶來200億效益，希望有科學驗證。

台南市取得2024台灣燈會主辦權，初步預估經費7億元，除了中央負責主燈約2億，另補助6700萬餘元，台南市府提 出5.2億元追加預算，之前觀旅局專案報告時，有議員質疑花大錢辦燈會是「當盤子」，今天上午經熱烈討論後仍順利通過，但不分黨派議員都要求做好交通輸運，避免造成大塞車，讓民眾罵翻天也影響市譽。

國民黨議員蔡育輝說，支持辦台灣燈會，但市府宣揚能帶來200億效益，是有科學調查研究做基礎，還是畫虎爛，希望研考會等研究台灣燈會的經濟效益，百姓收入多少？市府稱每名遊客可創造2千元的收益，要問怎麼評估的； 王家貞也說，灣燈會應做事前效益評估，常常說錢要花在刀口上，台灣燈會對整體台南市會帶來多少經濟效益，幾億元投下去回饋有多少，應務實評估。

市長黃偉哲說，台灣燈會的經費，市府會做好評估計畫，連同預算送議會審議，也希望這些台灣燈會燈具成為資產而不是垃圾。

南市觀旅局在專案報告時表示，2024台灣燈會南市府規畫高鐵（74公頃）、安平（78公頃）2大燈區共152公頃，並結合「台南400」系列活動及串連既有月津港燈節、龍崎光節和府城燈會共同行銷，預估吸引逾千萬參觀人次，若以每人每次平均旅遊支出2061元，預估可創造200億元經濟效益。

台灣燈會

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