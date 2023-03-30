影／生命協會幫獨老換舊電線 黃敏惠：有溫度團隊送愛

嘉義市邁入高齡社會，市府委託嘉義市生命線協會關懷輔導170名獨居老人，上午在慶安社區關懷據點舉辦成果發表會，94歲阿嬤陳簡花感謝水電技工汰換老舊電線插座，市長黃敏惠頒感謝狀給捐助汰換老舊電線的駿邑國際公司董事長簡士傑等人，場面熱鬧溫馨。

市府2019年委託嘉市生命線協會，辦理「在宅及機構內無家屬老人輔導服務方案」，守護長輩，發現長輩家中插座使用超過20年，電線纏繞交疊，燈管壞無力更換，環境布滿灰塵蜘蛛絲，結合專業水電技師修繕，旅北鄉親駿邑國際公司董事長簡士傑捐50萬元，改善弱勢獨老人居家用電安全。

成果發表會開幕，慶安社區長輩們跳健康操迎賓，黃敏惠下場跟著做健康操，受關懷的94歲阿嬤陳簡花、阿公曾文泰發表感言，感謝為他們汰換老舊電線插座，生活安全，技師來換連開水也不喝，「足甘心！」

國際生命線台灣總會長黃俊森帶生命線社工、志工，發表成果，居家用電及照明修繕讓弱勢長輩在舒適環境安心養老，公私協力守護獨老，促進健康老化。多位議員到場與長輩同樂。

「市府成立有溫度的戰鬥團隊，結合資源共同守護長輩健康」，黃敏惠說，嘉市建構全齡共享、世代宜居城市，促進代間和諧共融，建構高齡友善及安全環境，關注獨老居家用電及照明使用，提供安心居住環境，感謝董事長簡士傑捐助、水電技師汰換，生命線關懷訪視。