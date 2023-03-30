紫斑蝶爆量！ 每分鐘555隻飛越國道3林內段

台灣紫斑蝶生態保育協會今天上午10點50分左右，在國道3號林內段觀測到大量紫斑蝶現蹤，爆量出現每分鐘約555隻，是目前最高蝶量，隨即緊急封閉北上251至253公里外側車道「讓蝶」。

紫斑蝶每年3、4月從高雄茂林往北遷徙，途中會在雲林林內鄉觸口停留、繁衍下一代，紫斑蝶今年似受乾旱影響，比往年慢半個月北返，先遣部隊上周才抵達雲林境內。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥說，昨天天氣轉晴，紫斑蝶陸續現蹤，可是量還不多，觀測人員今天上午觀察到大量紫斑蝶飛越國道3號林內段，10時50分出現每分鐘約555隻，是目前觀測到的數量最多之時。

為了護蝶，陳瑞祥說，今天國道3號251公里至253公里路段緊急封閉，並架設長約1.1公里、高約4公尺的護蝶網「讓道」，預計暫時封閉到下午1點左右，行經該路段的用路人正常速度前進即可。