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紫斑蝶爆量！ 每分鐘555隻飛越國道3林內段
台灣紫斑蝶生態保育協會今天上午10點50分左右，在國道3號林內段觀測到大量紫斑蝶現蹤，爆量出現每分鐘約555隻，是目前最高蝶量，隨即緊急封閉北上251至253公里外側車道「讓蝶」。
紫斑蝶每年3、4月從高雄茂林往北遷徙，途中會在雲林林內鄉觸口停留、繁衍下一代，紫斑蝶今年似受乾旱影響，比往年慢半個月北返，先遣部隊上周才抵達雲林境內。
台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥說，昨天天氣轉晴，紫斑蝶陸續現蹤，可是量還不多，觀測人員今天上午觀察到大量紫斑蝶飛越國道3號林內段，10時50分出現每分鐘約555隻，是目前觀測到的數量最多之時。
為了護蝶，陳瑞祥說，今天國道3號251公里至253公里路段緊急封閉，並架設長約1.1公里、高約4公尺的護蝶網「讓道」，預計暫時封閉到下午1點左右，行經該路段的用路人正常速度前進即可。
觀測人員預期，清明連假仍能觀賞到蝶影盛況，民眾可至國道3號觸口高速公路涵洞旁蜜源植物區賞蝶、拍照，或觀看工作人員標放蝴蝶，但不要用捕蟲網或伸手去抓；另，林內鄉公所4月1日、2日上午9點至下午3點在林內紙蝶生態地景園區（寶隆公園）舉辦林內紫斑蝶季。
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