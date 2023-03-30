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斗六市區鐵路高架化重大進展！ 交通部同意複審

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市區鐵路立體化可行性評估計畫案中，計畫在縣政府正對面增設1站「雲縣府站」簡易車站。本報資料照
雲林縣斗六市區鐵路立體化可行性評估計畫案中，計畫在縣政府正對面增設1站「雲縣府站」簡易車站。本報資料照

交通部長王國材、立法院交通委員會召委陳雪生及相關單位人員，今應立法委員林文瑞之邀至雲林縣考察交通建設，極受重視的斗六市區鐵路立體化計畫案，歷經多次來回修正，縣府本月初提送終版計畫案後，中央今天當面回應，4月由交通部審查委員會召開會議複審，通過後提報中央核定，預定5月啟動綜合規畫，意即全案將進入建設階段。

工務處長汪令堯表示，雲林縣政府2017年開始斗六市區鐵路立體化可行性研究，2020年3月交通部鐵道局初審會議，提及該案有工程規模、臨時軌規畫、配合台鐵營運需求之規畫構想、經濟效益、財務評估、都市發展策略及依審查要點等需請縣府補充共24項目，歷經1年多來回修正，隔年11月獲台鐵局發出同意函。

工務處統計，目前斗六市中心有7處平交道，等候時間從90秒（1分半）至270秒（4.5分鐘）不等，該案計畫消除全長6.5公里的鐵路阻隔，並增設「雲縣府站」簡易車站；縣長張麗善指出，除可提升民眾至重要行政區洽公及就醫的交通便捷性，也能活絡斗六與斗南的市鎮生活圈。

張麗善表示，全案經費中央補助92.04億元，縣府負擔25.25億元，希望中央理解影響程度，加速審議通過；王國材允諾，交通部審查委員會4月召開複審會議，通過後提報行政院核定。

汪令堯說，核定後一旦啟動綜合規畫，即由鐵道局辦理設計規畫、土地取得、定線與規模等程序，所需時程預計2年，後續的發包工程加上施工期約需10年。

立法委員林文瑞（左二）豪送50份雲林特產蒜頭給交通部長王國材（右二）、立法院交通委員會召委陳雪生（右一）及相關單位人員。記者陳苡葳／攝影
立法委員林文瑞（左二）豪送50份雲林特產蒜頭給交通部長王國材（右二）、立法院交通委員會召委陳雪生（右一）及相關單位人員。記者陳苡葳／攝影
交通部長王國材（右三）、立法院交通委員會召委陳雪生（中）及相關單位人員今應立法委員林文瑞（右二）之邀至雲林縣考察交通建設。記者陳苡葳／攝影
交通部長王國材（右三）、立法院交通委員會召委陳雪生（中）及相關單位人員今應立法委員林文瑞（右二）之邀至雲林縣考察交通建設。記者陳苡葳／攝影
交通部長王國材（右二）今天至雲林縣考察交通建設。記者陳苡葳／攝影
交通部長王國材（右二）今天至雲林縣考察交通建設。記者陳苡葳／攝影
交通部長王國材（右）今天至雲林縣考察交通建設，縣長張麗善（左）當面提出多項想法。記者陳苡葳／攝影
交通部長王國材（右）今天至雲林縣考察交通建設，縣長張麗善（左）當面提出多項想法。記者陳苡葳／攝影

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