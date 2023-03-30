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斥資6千萬汰換自來水管 台南安平馬路「開挖」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
為提升台南市安平區自來水供水穩定，自來水公司耗資6千萬進行汰管工程。圖／台南市工務局提供
為提升台南市安平區自來水供水穩定，自來水公司耗資6千萬進行汰管工程。圖／台南市工務局提供

台南市安平區近來馬路開挖，引起市民關注，工務局表示，這是為強化用水需求，改善老舊管線漏水問題，自來水公司耗資6千萬元，一次性分兩標進行郡平路、光州六街周邊及健康路（建平路至華平路）管線汰舊換新工程；去年9月動工後預計今年11月全部完工。

工務局表示，安平區因管線老舊，供水能量受限，水壓因此不穩甚至造成破管漏水機會較高，一旦需要停水維修，勢必會影響到附近商家及路面品質；而因安平區靠近海邊，自來水公司這次換管將採用耐腐蝕高密度聚氯乙烯管材的試辦，使管材更加耐久使用。

管線汰舊換新工程第一標，自去年9月由健康路(建平路至華平路)部份開始進場施作，預計今年4月完工。第二標郡平路、光州六街周邊今年2月6日進場施工，預計11月完工。

郡平路、光州六街周邊汰管工程，將原有100mm、200mm之PVCP管材更改為NS-DIP耐震接頭；健康路（建平路~華平路）部份，將原由150mm、300mm管線加大為300mmDIP管及500mmHDPE管，管線總計改善長度達4900公尺，可改善用戶達280戶。

由於當地店家林立，觀光人潮多，為避免影響交通及店家生意，工程採分段施工、假日停工為原則，避開上下班交通及民眾用水尖峰時段，將管線施工之影響降至最低。市府也請水公司施工前要先行與當地商家溝通，以確保完工後管線後端地區水壓穩定，並提升當地供水品質。

為提升台南市安平區自來水供水穩定，自來水公司耗資6千萬進行汰管工程。圖／台南市工務局提供
為提升台南市安平區自來水供水穩定，自來水公司耗資6千萬進行汰管工程。圖／台南市工務局提供

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