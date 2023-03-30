嘉義市蘭潭環潭景點優化提升 枯水期限定景點大揭密

嘉義市蘭潭水庫不只提供市民民生工業用水，也是市民休閒運動及觀光客旅遊造訪熱門景點，市府爭取中央預算編列預算，持續優化蘭潭環境設施，4年共投入逾7300萬元，優化環潭景點完工，清明連假前全部完工，開放啟用，碰上枯水期、水位下降，出現限定景點沉沒區巫家古井等。

市府觀光新聞處說，優化景點設施包括三信亭平台擴建、泛月橋整建、周邊人行道、後山及環潭步道主、支線整修、提升無障礙人本環境，優化蘭潭公廁，成為全市首座具有穆斯林如廁設備的公廁；改善姊妹亭與周邊整體休憩環境，新增汽機車停車空間，拆除老舊設施與雜竹木疏伐，整合步行動線與觀景平台，讓觀景視野通透明亮，飽覽蘭潭壯闊水景，工程全數完工。

清明連假將近，遊客可搭乘市區公車「光林我嘉線」，抵達蘭潭泛月橋，步行走訪林清求銅像、三信亭、蘭潭大壩、音樂噴泉、月影潭心、根公園、小公園、環潭步道等景點，總長度約1.3公里；想進一步往後山步道、姊妹亭等景點，選擇在月影潭心公廁前租借YOUBIKE騎乘，到6月30日止，享有前30分免費好康優惠。