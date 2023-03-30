全台最美公署重新開張 清明連假來台南拍美照聽二手家具故事

有「全台最美公署」稱譽的台南市府前路移民署第一服務站，搬遷後經修繕，轉型為環保局的「藏金閣2館」。內部陳設回收再修復的台式古典家具，還有販售回收物再製的精緻療癒小物商品。藏金閣2館將提前在清明連假開放參觀試營運，歡迎大家來拍照打卡，聆聽現場二手家具的收藏歷程，再把具有環保意義伴手禮買回家。

市長黃偉哲表示，府前路原移民署搬遷後，環保局用心修繕，打造藏金閣2館，成為「二手台式老家具」展示的場域，眾多獨一無二、做工精緻的二手家具將陸續進駐，像最受矚目的「阿嬤梳妝台」、「阿嬤嫁妝箱」、可摺疊的木製「交椅」等，而館內也會販售更多資源再利用的環保文創商品。

黃偉哲說，台南市政府推動「藏金閣」政策已邁入第20個年頭，至今累積不少忠實粉絲、顧客，不少獨立店家都會去藏金閣1館尋寶，甚至連北部民眾都來參與家具拍賣。現場展示的二手家具，經過師傅巧手後既修舊如新但又能保存韻味，因此，喜歡台式家具、老物件、手作商品的民眾，千萬別錯過。

環保局表示，藏金閣2館預定4月底開幕，順應民眾期待提前開放參觀試營運。清明連假4月1日至4月5日上午10時至下午4時30分對外開放參觀試營運，歡迎民眾利用假期來藏金閣2館走走，拍照之餘也可以選購精緻小物，作為有意義又有特色的伴手禮。