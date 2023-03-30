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清明前嘉市肉品市場毛豬量價齊揚 消費者荷包縮水肉販怨利潤少

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
清明節祭祖掃墓供品及春捲食材，少不了豬肉，嘉義市肉品市場毛豬拍賣量價齊揚。記者魯永明／攝影
清明節祭祖掃墓供品及春捲食材，少不了豬肉，嘉義市肉品市場毛豬拍賣量價齊揚。記者魯永明／攝影

清明節祭祖掃墓供品及春捲食材，少不了豬肉，嘉義市肉品市場毛豬拍賣量價齊揚，鄰近的嘉義縣肉品市場拆除改建，許多承銷肉販轉移到嘉義市肉品市場買豬，拍賣每公斤攀升到90元高價、拍賣量上千隻，但肉販說，參加拍賣人增加，搶買價高，利潤減少，市場溫體豬肉價格微調漲，消費者荷包縮水。

天氣熱，豬食量減少，豬價漲，豬源少，為穩定豬價，農委會、中央畜產會與養豬團體、肉品市場協調，清明節休市增加6日1天，清明肉品市場拍賣到4月3，4、5、6日共休市3天，嘉義市肉品市場參加拍賣肉販增加。

在嘉義市東市場經營的蘇姓肉販說，豬價因養豬戶飼料調漲上漲，拍賣價來到90元的歷史高價，為反映成本，零售價肉品跟著微調漲每斤5至10元，參加拍賣肉販多，買豬價高，利潤減少。

逾30年歷史的嘉市肉品市場去年向農委會爭取「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，更新升級冷鏈、汙水、環保及屠宰等設備，總經費約2.4億元，行政院長蘇貞昌去年到嘉市肉品市場視察，允諾中央全額補助，不只建設硬體，包括營運動線、環保問題等都一次解決。

肉品市場說，嘉義縣肉品市場拆除改建，嘉義市肉品場增加約4成承銷肉販，拍賣量價齊揚，肉品市場改善經費獲核定，辦理招標，規畫更新豬屠宰大線、擴大牛屠宰線，成立分切室、增設冷鏈設備，建立具有HACCP認證現代化屠宰場，拍賣館未整建，施工期間不影響拍賣作業。

清明節祭祖掃墓供品及春捲食材，少不了豬肉，嘉義市肉品市場毛豬拍賣量價齊揚。記者魯永明／攝影
清明節祭祖掃墓供品及春捲食材，少不了豬肉，嘉義市肉品市場毛豬拍賣量價齊揚。記者魯永明／攝影
清明節祭祖掃墓供品及春捲食材，少不了豬肉，嘉義市肉品市場毛豬拍賣量價齊揚。記者魯永明／攝影
清明節祭祖掃墓供品及春捲食材，少不了豬肉，嘉義市肉品市場毛豬拍賣量價齊揚。記者魯永明／攝影

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