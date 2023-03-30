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兒童節教育好機會 台南億載午餐自己選、義賣好好玩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南億載國小精心設計兒童節活動，模範兒童拿到與校長合照的的馬克杯。記者鄭惠仁／攝影
台南億載國小精心設計兒童節活動，模範兒童拿到與校長合照的的馬克杯。記者鄭惠仁／攝影

新冠肺炎疫情已趨緩，學生不用受口罩束縛可盡情歡樂，今年的兒童節，各校都精心設計活動。台南市億載國小舉辦「兒童節主題專屬套餐票選活動」，由「豬排漢堡、地瓜薯條、鮮味高麗菜、冬瓜珍珠」勝出，合作社也提供9項禮物讓孩童自己選；並有義賣活動，助弱勢學生，多方面扎根教育力。

億載國小歡慶兒童節，辦理一系列慶祝活動，億載好兒童表揚部分，除當選獎狀外，學校幫當選模範好兒童的學生準備獨一無二與校長合照的的馬克杯。 學生邱伯軒拿到馬克杯後說，第一次看到自己跟校長的照片印在馬克杯上覺得很新鮮，一定會好好珍惜這份禮物。

校長林志政表示，每年「兒童節主題專屬套餐票選活動」是億載國小的一大特色，先由營養師和自治市小市長團隊規畫套餐，再由全校學生來票選。今年由「豬排漢堡、地瓜薯條、鮮味高麗菜、冬瓜珍珠」勝出，要讓孩子吃得開心。另外，合作社也提供跳繩、馬克杯及桌遊等9項禮物，讓億載每名孩子自己挑選屬於自己最喜愛的兒童節禮物，學生陳永晴和楊沛諺挑了最喜歡小檯燈，認為是個小而美又實用的兒童節禮物。

自治市小市長黃若慈說，兒童節活動最期待的就是愛心義賣活動，活動過程中，擔任賣方要學會叫賣，努力讓自己的商品可以獲得青睞，如果逛看到自己喜歡的物品還可以殺價，重點是還可以將所得捐助公益。去年他們班就決議要援助烏克蘭，錢不多但可以為世界和平跟自由盡一點心，真心覺得十分有意義。學生家長李柏宏也表示，百分之百支持學校這項愛心義賣活動，每次活動的辦理讓孩子們印象深刻，感謝學校的用心。

兒童節

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