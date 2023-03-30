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嘉市杉池抽水曝曬 周末恢復景觀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市文化局音樂廳旁的製材工場貯木池「杉池」，最近水被抽乾，池底呈現汙泥。記者魯永明／攝影
嘉義市文化局音樂廳旁的製材工場貯木池「杉池」，最近水被抽乾，池底呈現汙泥。記者魯永明／攝影

嘉義市文化局音樂廳旁的景觀「杉池」，是日治時期製材工場的貯木池，最近乾涸、池底呈現爛汙泥，民眾認為殺風景；負責管理的阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，池水優養化嚴重，才抽乾消毒，與水情嚴峻無關，今天就會注水，周末將恢復景觀。

林鐵及文資處解釋，池水不是因為缺水乾涸，因有人放生的魚群突然暴斃，導致池水嚴重優養化，委託廠商將池水放光，在烈日下曝曬、灑石灰消毒，20日便放水、23日起曝曬，今天會注入地下水、排水，皆有貼告示說明。

曾任文化局長的賴萬鎮說，音樂廳旁的杉池25年來首度乾涸成這樣，且原來的杉池範圍很廣，包括到現在文化局、救國團，現僅存1個小池；1999年前市長張博雅北上就任內政部長兼台灣省政府主席，撥款近千萬，文化局委託嘉義大學老師規畫綠美化，一旁有假日花市。

文化局說，日治時期阿里山木材業開發，讓嘉義人口倍增繁榮，成台灣木材集散地，文化局位置是當年東亞規模最大的杉池，因阿里山鐵路建造完成後，闢貯木池，以浸貯木材，檜木居多又名檜池，四周植樹濃蔭蔽天，清風徐來、檜香陣飄，成休閒景觀勝地。

文化局 阿里山 嘉義

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