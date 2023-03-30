南市每日6.8萬噸替代水 可撐到7月底

南部水情吃緊，市府先前於樹谷園區、永康科技工業區裝置3台大型移動式RO淨水設備，讓廠商免費申請取用再生水，市長黃偉哲昨天視察，表示加上回收水等，台南每天有近6.8萬噸替代水量，用水情況「最壞打算可撐到7月底」；若梅雨不佳，外界擔憂進入分區或定點供水，黃偉哲說，不得已才會實施。

市府水利局副局長詹益欽說，水利署本月起優先啟動3台大型移動式RO淨水設備，其中樹谷園區的從1日迄今累計提供廠商載水898噸，另，官田水資中心近日也將放1台，每台每日最大產水量約400噸、預計4台能供1600噸。

詹益欽也說，在善化、歸仁2處工地發現豐沛地下水，也將各設RO移動式淨水機組，待水質檢測符合自來水標準，擬接入自來水，最快4月10日產水，每天提供1200噸。

黃偉哲視察樹谷園區供水情形，他指出，RO機組加上市府整備的19口抗旱井、水資中心再生水每天供給南科及回收水免費供應，每日有近6.8萬噸替代水量。

黃偉哲也說，曾文、烏山頭及南化3大水庫目前總蓄水量約1億4000萬公噸，以大台南每日用水量約100萬公噸推估，至少撐到7月底。

水利局表示，南市水情燈號本月1日轉為橙燈減量供水，每月1000度以上用戶，從節水10%逐步漸進至目標20%，產業全面加強節水，盼度過當前缺水難關。