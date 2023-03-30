打造龍崎地質公園 藍批南市府無作為

台南市府前年將龍崎牛埔泥岩惡地形公告劃設為自然保留區和地質公園，未將歐欣垃圾掩埋場預定地劃入，撤銷業者水土保持許可官司還敗訴，議會國民黨團、台南社大昨天指市府無作為，地質公園也遲未開放，要求設法打贏官司廢止環評，打造世界級地質保育公園；市府表示，已補件上訴，將結合地方共同管理活化。

黨團書記長蔡育輝說，原以為市長黃偉哲上任首份公文即批暫停歐欣設廢棄物掩埋場，全案會胎死腹中，但市府未提出認養經營計畫書，且撤銷歐欣公司水土保持許可的行政官司也輸了；議員林燕祝要求市府充分準備打贏官司。

黨團指出，全世界僅義大利、中亞喬治亞及台灣有此珍貴地形，義大利成功申請為世界文化遺產，台南龍崎牛埔泥岩惡地形不僅非常珍貴，還有1級保育類草鴞、水鹿、鳳頭蒼鷹、食蟹獴等保育動物，市府只將281公頃公告畫設為自然保留區和地質公園，為何歐欣51公頃的用地仍為工業用地不變更為國保用地？

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰教授說，地調所研究當地每年抬升2公分，歐欣先前施做的水保工程全坍塌，市府上訴時要提出這些事證才有機會打贏官司，也請市府設法建請中央廢止歐欣掩埋場，讓龍崎惡地形也成為世界遺產。

市府重申堅定捍衛自然地景、黃偉哲上任首份公文即批示停止掩埋場在龍崎月世界開發，避免市定自然地景遭不當開發破壞；環保局已行文給環保署並函知歐欣主動廢照；水利局也已上訴，所有行政程序皆依法辦理，並將經濟部廢止歐欣興辦計畫陳報最高行政法院，訴求撤銷原判決。

農業局說，地質公園土地為國產署管理，將利用林務局補助款補助在地協會辦理導覽解說培訓、地景保育、地景旅遊等，共同管理地質公園，活絡地方帶動繁榮。