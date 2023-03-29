世界僅3處 龍崎牛埔惡地設掩埋場案 南市府：全力廢止

台南市議會國民黨團與台南社大今天舉行記者會，指台南市定自然地景「龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園」公告已2年，龍崎事業廢棄物掩埋場開發廢止仍未定，水保許可撤銷官司還敗訴，憂心地質公園內淪為垃圾掩埋場，台南市政府重申堅定捍衛自然地景、避免市定自然地景遭不當開發破壞的立場，為保存世界級自然景觀盡一份心力。

地質公園所在地為原退輔會龍崎兵工廠，目前仍大門深鎖，地方及環保團體要求開放，農業局今天說明，土地是國產署所有，市府完成認養程序後，也將林務局的補助款提，補助在地協會100萬元辦理在地導覽解說培訓、地景保育、地景旅遊等，共同管理龍崎牛埔惡地地質公園，活絡地方帶動繁榮。

市府指出，市長黃偉哲非常重視保存龍崎泥岩奇特的自然地景，期盼能為保存世界級自然景觀盡一份心力，因此自上任第一份公文即批示，停止掩埋場在龍崎月世界開發，以展現捍衛鄉土保護自然地景的決心，2021年7月30日正式公告指定台南市定自然地景(龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園)，成為台灣首座同時具自然保留區及地質公園的自然地景。

農業局說明，2019年南市府依據「文化資產保存法」第84條及「自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法」進行龍崎工業區生態地調查、2020年間進行地質調查、同年12月16日於牛埔活動中心召開地方說明會，唯私有土地地主均表示反對劃入自然地景，南市府依據相關調查報告及地主意見，撰寫「龍崎工業區牛埔惡地指定自然地景評估報告書」，送台南市自然地景及自然紀念物審議會，2021年4月審議通過劃設149公頃自然保留區、132公頃地質公園，281公頃自然地景土地均為公有地。

農業局指出，自然地景的劃設，是以重疊分區管制的概念進行環境敏感地區之保護，避免環境不適當開發，以達資源保育與環境保護目的，無涉及土地管理機關變更；因目前土地管理機關為國產署，申請進入仍需經國產署同意。

水利局表示，經濟部核發的輔導設置文件在2019年3月10日到期後未再展延，市府基於保護台南市定自然地景立場，依「水土保持計畫審核監督辦法」規定，函文通知業者歐欣公司「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」於2019年3月10日失其效力。此外，開發範圍內部分土地已於2021年7月30日正式公告指定「龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園」，加上歐欣公司與退輔會土地租約已於2021年底到期，因開發範圍已變更，歐欣公司已無法依原核定水土保持計畫進場施工。

針對高雄高等行政法院判決結果，水利局強調所有行政程序皆依法辦理，也立即向高行政法院提起上訴，表達水土保持計畫書失效之適法性，加以經濟部於2022年12月21日撤銷掩埋場興辦事業計畫，也已將此一事實陳報最高院，訴求撤銷原判決。