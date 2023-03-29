台語繪本送給台南市國小 當兒童節禮物

台南市議員李宗霖與成大台文系教授蔣為文、蘇格蘭台灣協會會長陳韻如今天贈送45本台語繪本給台南市各國小，由同教育局主任秘書楊智雄代表接受，期待傳承本土語言，讓學童了解台南在地歷史。

李宗霖表示，此次贈書活動，希望藉由自己的微薄的力量，讓學童在課程之餘，有優質且多元的讀物能選擇。他說，尋覓許久才發現《為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師的故事》這套童書，使用台語書寫並且與台南歷史有所呼應，如此優秀的繪本應該讓更多台南人知道。由於4月3日是宋伊莉莎白的誕生日，正好在這個時候，給台南市小朋友最好的兒童節禮物。

蔣為文表示，這次的書籍以台華英三語對照，並且使用珍貴的文化資產白話字書寫。台南可說是白話字重要的發揚地，台灣第一份報紙「Tâi-oân Hú Siâⁿ Kàu Hōe Pò（台灣府城教會報）」就是以此文字書寫。這次繪本使用相同文字，具有傳承台語以及承繼歷史的雙重使命，也使得這次的贈書別具意義。蔣為文並建議教育局今年起每年中學教師甄選應提供台語師資專任員額才能確保教學品質且保障台語老師的工作權益。

作者陳韻如表示，過去台灣的歷史敘事多以男性為主體，許多台南人知道巴克禮、宋忠堅等長老教會牧師對台南的貢獻，卻忽略了女性所扮演的角色。出版此童書，希望能夠以「女性」貢獻為主體的敘事，讓台南人、台灣人更了解女性角色在台灣現代化過程中所提供的貢獻。同時，也讓小朋友知道，不只是荷蘭、西班牙、日本，蘇格蘭人也曾參與台灣的重要歷史。

李宗霖說，這次選定45所國小捐贈，希望能夠拋磚引玉，未獲捐的國小，也可以直接向辦公室索取。另外，許多母語家庭時常反映正規教育中的本土語言資源相對稀缺，因此在4月1日也將與成大台文師資班共同舉辦台語囡仔古活動。期待能透過捐贈書籍給學校以及多元學習台語的方式，讓母語家庭中的孩童以及家長，多一個選擇以及復振本土語言的機會。