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立陶宛2市長參訪台南 黃偉哲：一起守護珍貴民主價值

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲致贈蘭花大盤給克萊佩達市(Klaipėda)市長古勞斯卡。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲致贈蘭花大盤給克萊佩達市(Klaipėda)市長古勞斯卡。圖／台南市政府提供

立陶宛(Lithuania)約納瓦市辛可威斯市長(Mr. Mindaugas Sinkevičius)與克萊佩達市古勞斯卡市長(Mr. Vytautas Grubliauskas)，雙市長今天拜會台南市長黃偉哲。陪同兩位市長來訪的尚有約納瓦市行政副局長雅琪瑪微(Lineta Jakimavičienė)與克萊佩達市政府首席分析師瑪澤凱(Julija Mažeikaitė)；府新聞及國際關係處長蘇恩恩陪同一起接待立陶宛貴賓，共同討論約納瓦市與台南市未來交流可能性。

黃偉哲表示，立陶宛是台灣的好朋友，近年屢屢在國際上為臺灣發聲，疫情期間也贈送台灣疫苗，藉此機會特別表達對立陶宛的感謝。台南也樂見透過城市間的交流，甚至締盟，能更具體且實質深耕兩國所建立的友誼，一起守護珍貴的民主價值。

約納瓦市(Jonava)辛可威斯市長表示，他首次來到台灣，參加智慧城市論壇外也走訪各個城市，得知台南有超過40個國際締盟城市，期盼未來約納瓦也能成為其中之一，他身為立陶宛「全國市政協會」的會長也將盡力推動兩市友好關係，也期盼未來台南的市民能進一步認識約納瓦市。

克萊佩達市(Klaipėda)古勞斯卡市長表示，立陶宛與台灣共享自由與民主的價值，只有當國家面臨重大挑戰時才能認清真正的國際盟友，台灣與立陶宛正是如此超越地理限制的朋友。很榮幸今日來到台灣最古老的城市台南，克萊佩達市也是一個擁有770年悠久歷史的城市，期望將來兩市能維持友好的交流與互動。

黃偉哲提到，台南是一個農業大市，除了生產許多高品質的農特產品；台南也是一個科技重鎮，南部科學園區的落腳，使台南、台灣得以「矽盾」守護民主世界。明年2024是台南400年的活動年，黃偉哲歡迎兩位市長與立陶宛的朋友們屆時再到台南共襄盛舉，一起參與台南重要的時刻。

約納瓦市(Jonava)為立陶宛第9大城市，主要發展智慧工業、運輸與創新產業。約市為立陶宛全國最早建設5G網路的城市。辛可威斯市長(Mindaugas Sinkevičius)為2019年上任約市市長，目標打造約市為永續宜居城市，並提倡「永續移動Sustainable mobility」概念，致力提升市內腳踏車覆蓋率，引進電動公車等為城市規劃藍圖。

立陶宛兩位市長訪問團拜訪台南市政府。圖／台南市政府提供
立陶宛兩位市長訪問團拜訪台南市政府。圖／台南市政府提供
約納瓦市(Jonava)市長辛可威斯致贈紀念Tshirt給市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
約納瓦市(Jonava)市長辛可威斯致贈紀念Tshirt給市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲、新聞處長蘇恩恩與立陶宛兩位市長訪問團合影。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲、新聞處長蘇恩恩與立陶宛兩位市長訪問團合影。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲致贈蘭花大盤約納瓦市(Jonava)市長辛可威斯。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲致贈蘭花大盤約納瓦市(Jonava)市長辛可威斯。圖／台南市政府提供

立陶宛 黃偉哲

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