龍崎泥岩惡地公園夾掩埋場 國民黨團：將淪世界級笑話

台南市議會國民黨團今天偕同台南社大環境行動小組召集人黃煥彰教授召開記者會，針對龍崎牛埔泥岩惡地形，台南市政府雖將面積281公頃公告畫設為自然保留區和地質公園，但核心中最有爭議的歐欣垃圾掩埋場並未劃入保護區或地質公園，市府撤銷水保許可的官司還敗訴，要求市府盡快打贏官司廢止環評，將工業區變更為國保用地，打造一座世界級的地質國家保育公園，若淪垃圾掩埋場，將成為世界級笑話。

黨團指出，全世界只有義大利、中亞喬治亞及台灣3處有此珍貴地形，義大利成功申請為世界文化遺產，台南龍崎牛埔泥岩惡地形，市府這幾年做了什麼？為何歐欣51公頃的用地仍為工業用地不變更為國保用地？

黨團書記長蔡育輝表示，原以為黃偉哲市長上任首份公文，暫停歐欣在此設有害廢棄物掩埋場，全案就胎死腹中，但市府至今未提出認養經營計畫書，且跟歐欣的行政官司還輸了；議員林燕祝也怒喊，市府要說清楚，為何讓歐欣在此設立有害物垃圾掩埋場？現在官司輸了，要求市府充分準備打贏官司，要讓龍崎惡地形跟義大利一樣成為世界遺產。

黃煥彰指出，龍崎牛埔泥岩惡地形自然保留區和地質公園，有一級保育類草鴞、水鹿、鳳頭蒼鷹、食蟹獴等保育動物，且根據地調所研究每年抬升2公分，歐欣先前施做的水保工程全坍塌，市府上訴時要提出這些事證才有機會打贏官司，也請市長黃偉哲向行政院長陳建仁請命，依行政程序法第123條第4、5款，廢止歐欣掩埋場。

黨團指出，去年退輔會就把地質公園和自然保留區280公頃的土地歸還國有財產署，因台南市府遲遲不去認養，導致地質公園仍由退輔會請守衛設門禁的代管，請台南市府不要打假球，趕快完整認養，因為台灣沒有任何一個地質公園，需要行文台南市府農業局、退輔會和國有財產局，三者同意才能入內。

台南市府在2019年10月撤回歐欣公司水土保持執照，但歐欣向高等行政法院提起訴願成功，法院宣判台南市府取消歐欣水保執照違法，黨團請台南市政府備妥完善資料上訴，打贏官司，也會依人民請願法請黃煥彰教授到議會進行專案報告，全力搶救龍崎泥岩惡地形世界級生態。