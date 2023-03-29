迎接大甲媽 西螺福興宮「高空煙火秀」 選在這天施放

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜南下嘉義新港奉天宮進香，將在4月21日晚上11時05分起駕，預計23日晚上9時駐駕西螺福興宮；廟方預估此次隨香信眾湧入西螺鎮的人數可能逾10萬，屆時會重新開放活動中心提供休憩，餐食供應也恢復如常，另23、26日分別在廟前大街舉辦市集迎賓。

台灣宗教盛事之一的大甲媽祖遶境活動，橫跨台中、彰化、雲林及嘉義等4縣市，21日於大甲鎮瀾宮起駕後，預定22日駐駕彰化南瑤宮、23日駐駕西螺福興宮、24日抵達嘉義新港市區並駐駕奉天宮，25日上午8時舉行祝壽大典，隔日起駕回鑾至西螺福興宮駐駕。

近3年平均湧入西螺鎮的信眾達6萬人，因應疫情流行化，參加人數可能會成長2倍以上；西螺福興宮說，已3年暫未開放的活動中心，此次將重新開放，提供信眾休息，也會放寬便當外帶規定，提醒民眾仍要保持個人防疫措施與社交距離。

另，萬眾矚目的高空煙火秀在23日晚上9點施放，宛如「小夜市」的市集活動則分別於23日中午起到晚上12點，及4月26日晚上7點到隔天凌晨2點在廟前大街舉辦，吃喝玩樂應有盡有。