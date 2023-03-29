雲端發票衝擊社福團體 創世基金會去年減少千萬募款
雲端發票載具使用越來越普及，不僅民眾大感中獎率下降，就連仰賴民眾捐發票作為募款來源的社福團體也大受衝擊，創世基金會去年募集到的紙本及電子發票比前年整整少了一千萬張，換算捐款短少一千萬元，雲林斗六分院消防設備亟待修繕，也因捐贈發票、捐款減少遲遲無法進行，今天50名年輕學子在街頭為植物人發聲，號召民眾踴躍捐發票。
創世基金會斗六分院社區服務員陳建地表示，因為雲端發票載具使用普及，改變民眾捐贈發票習慣，創世基金會全台募集的紙本發票加上電子發票，去年比前年少了一千萬張，光是雲林就減少三萬張，以過往中獎經驗來看，等於全台減少一千萬元捐款。
陳建地說，不只發票捐贈減少，因為通膨、不景氣影響，民眾捐款也縮手，甚至有長年捐款的善心人士不再捐款，雪上加霜，斗六分院消防設備亟待修繕，包括防火閘門、防火填塞、斷電系統主機等，所需經費90萬元，事涉安全，卻苦無捐款挹注。
今天斗六高中春暉社，近50名年輕學子，齊聚在斗六車站街頭替植物人發聲，呼籲民眾「順手捐發票，救救植物人」，斗六家商也於校內進行發票募集，共有19班響應，捐出850張發票支持創世植物人常年服務。線上支持：https://reurl.cc/0EE8Oo愛心專線：(05)537-7855。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言