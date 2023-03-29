雲端發票衝擊社福團體 創世基金會去年減少千萬募款

雲端發票載具使用越來越普及，不僅民眾大感中獎率下降，就連仰賴民眾捐發票作為募款來源的社福團體也大受衝擊，創世基金會去年募集到的紙本及電子發票比前年整整少了一千萬張，換算捐款短少一千萬元，雲林斗六分院消防設備亟待修繕，也因捐贈發票、捐款減少遲遲無法進行，今天50名年輕學子在街頭為植物人發聲，號召民眾踴躍捐發票。

創世基金會斗六分院社區服務員陳建地表示，因為雲端發票載具使用普及，改變民眾捐贈發票習慣，創世基金會全台募集的紙本發票加上電子發票，去年比前年少了一千萬張，光是雲林就減少三萬張，以過往中獎經驗來看，等於全台減少一千萬元捐款。

陳建地說，不只發票捐贈減少，因為通膨、不景氣影響，民眾捐款也縮手，甚至有長年捐款的善心人士不再捐款，雪上加霜，斗六分院消防設備亟待修繕，包括防火閘門、防火填塞、斷電系統主機等，所需經費90萬元，事涉安全，卻苦無捐款挹注。