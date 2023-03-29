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因應清明掃墓 嘉市提供天堂家書等多元服務

中央社／ 嘉義市29日電

清明節將至，因應掃墓人潮、車潮湧現，嘉義市政府跨局處整合，提供戶外祭拜區、網路追思、天堂家書、以善代金、紙錢集中焚燒、鐮刀出借及免費提供回收水等多元服務。

嘉義市立殯葬管理所今天發布訊息指出，即日起至4月5日，清明掃墓民眾進入市立納骨堂內仍需佩戴口罩，禁止持香及祭品進入，統一於戶外祭拜區祭拜。

另外，4月1日至5日市立納骨堂前會設置「諮詢服務處」，提供民眾諮詢；並與環保局、公益團體辦理「以善代金」取代傳統燒金紙習慣，且封閉金爐，全面推動「紙錢集中焚燒」服務。殯儀館遺體入館服務照常24 小時作業，但4月4日、5日停止火化作業。

嘉義市殯管所表示，網路普及，殯管所提供「網路追思」服務，不便至塔祭拜的民眾也可透過網路線上祭拜。殯管所並推動「天堂家書」，讓民眾將思念化作文字，可於現場書寫或郵寄至嘉義市殯葬管理所「天堂家書處理小組」，代為焚化給天堂的親人，取代到場祭祖。

清明連假掃墓預計進入高峰，嘉義縣市警察局將合作派員前往牛稠埔地區交通易壅塞地點，包括忠和國小、忠和國中、義和汽車保養廠旁岔路、嘉雲寶塔等地點疏導交通；警方並洽請嘉雲寶塔開放後方停車場，避免車輛回堵阻塞，以及請慈雲寶塔規劃設置告示牌引導車輛，由將軍山路段離開。

清明節掃墓期間，嘉義市消防局於在嘉義市各大墓園道路入口，提供除草工具借用服務，以及免費提供水袋及回收水，做好災害預防措施。

嘉義 清明節

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