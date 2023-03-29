移工照護失智症患者遇困境 嘉縣府將開辦專業課程

台灣步入超高齡社會，移工看護數量漸增，因語言、照護問題常與被照顧者鬧矛盾，嘉義縣政府衛生局針對非機構的家庭看護移工， 將在5月2日、16日開辦照護課程，指導失智症照護、居家照護技巧，讓移工更有技巧面對被照顧者，已將報名表發給仲介業者，有需求都可洽詢報名。

一名印尼籍移工指出，照顧長輩很不容易，長輩情緒起伏很大，不只不配合換衣褲，有時晚上不睡覺，一下問門鎖了沒、一下問衣服收了沒，不斷呼喚她服務，讓她晚上沒得休息，甚至還有被害妄想症，誣陷她偷錢、偷東西，用尖酸刻薄的語言攻擊，讓她內心承受巨大壓力。

面對患者病情惡化，許多移工未受過照顧失智症患者訓練而遭遇困境，就連家屬也束手無策。嘉義縣政府將在中埔鄉樂活護理之家開辦照護課程，聘請專業照顧人員分享技巧，在失智症病程初至中期，患者情緒起伏大，也容易有被害妄想，需要更加小心應對患者情緒。

勞青處長陳奕翰說，移工與聘僱家庭在語言及文化上有差異，許多人反應需開設照護訓練課程，教導移工照顧失智症患者的正確方法，因此針對非機構內的家庭看護移工開辦照護課程，委由仲介代為尋找需要上課對象，也將報名表發給仲介，若有需求可洽詢報名，相關問題可洽05-3621979李小姐。