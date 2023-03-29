快訊

稱俄軍打贏將危及烏克蘭氣勢 澤倫斯基邀請習近平訪烏

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

涉殺馬籍女大生 法庭勘驗密錄器驚見兇嫌「多次嘴角上揚」

移工照護失智症患者遇困境 嘉縣府將開辦專業課程

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
移工照顧失智症患者遇困境，嘉義縣政府5月2日、16日將開辦專業照護課程。圖／嘉義縣政府提供
移工照顧失智症患者遇困境，嘉義縣政府5月2日、16日將開辦專業照護課程。圖／嘉義縣政府提供

台灣步入超高齡社會，移工看護數量漸增，因語言、照護問題常與被照顧者鬧矛盾，嘉義縣政府衛生局針對非機構的家庭看護移工， 將在5月2日、16日開辦照護課程，指導失智症照護、居家照護技巧，讓移工更有技巧面對被照顧者，已將報名表發給仲介業者，有需求都可洽詢報名。

一名印尼籍移工指出，照顧長輩很不容易，長輩情緒起伏很大，不只不配合換衣褲，有時晚上不睡覺，一下問門鎖了沒、一下問衣服收了沒，不斷呼喚她服務，讓她晚上沒得休息，甚至還有被害妄想症，誣陷她偷錢、偷東西，用尖酸刻薄的語言攻擊，讓她內心承受巨大壓力。

面對患者病情惡化，許多移工未受過照顧失智症患者訓練而遭遇困境，就連家屬也束手無策。嘉義縣政府將在中埔鄉樂活護理之家開辦照護課程，聘請專業照顧人員分享技巧，在失智症病程初至中期，患者情緒起伏大，也容易有被害妄想，需要更加小心應對患者情緒。

勞青處長陳奕翰說，移工與聘僱家庭在語言及文化上有差異，許多人反應需開設照護訓練課程，教導移工照顧失智症患者的正確方法，因此針對非機構內的家庭看護移工開辦照護課程，委由仲介代為尋找需要上課對象，也將報名表發給仲介，若有需求可洽詢報名，相關問題可洽05-3621979李小姐。

移工 失智症 患者

延伸閱讀

勞動部：鬆綁移工相關規定 每月要留住800人

移工地下匯兌金額1年逾500億？勞動部出招圍堵

影／移工地下匯兌金額一年超過500億元 立委籲落實宣導

不能邊走路邊講話？哈佛專家曝：失智症前兆

相關新聞

龍崎泥岩惡地公園夾掩埋場 國民黨團：將淪世界級笑話

台南市議會國民黨團今天偕同台南社大環境行動小組召集人黃煥彰教授召開記者會，針對龍崎牛埔泥岩惡地形，台南市政府雖將面積28...

迎接大甲媽 西螺福興宮「高空煙火秀」 選在這天施放

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜南下嘉義新港奉天宮進香，將在4月21日晚上11時05分起駕，預計23日晚上9時駐駕西螺福興宮；...

雲端發票衝擊社福團體 創世基金會去年減少千萬募款

雲端發票載具使用越來越普及，不僅民眾大感中獎率下降，就連仰賴民眾捐發票作為募款來源的社福團體也大受衝擊，創世基金會去年募...

台南消保官查清明應景食品 春捲皮小漲一成

台南市法制處查核應景食品春捲，價格每捲45元至60元不等，多數維持去年45元、50元的售價不變但餡料稍減，少數則調漲5元...

黃偉哲：再不下雨 5、6月恐檢討進一步限水

台南市長黃偉哲今天視察樹谷園區RO移動式淨水機組供水時表示，以台南每日用水量計算，目前主要水庫蓄水大概可用140天，但若...

大型移動式RO淨水設備上路 南市7月底前供水無虞

春雨降雨迄今不理想，南市水情持續緊張，市長黃偉哲今中午視察樹谷園區大型移動式RO淨水設備供水情形，外界關注大台南供水情形...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦