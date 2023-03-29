快訊

稱俄軍打贏將危及烏克蘭氣勢 澤倫斯基邀請習近平訪烏

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

涉殺馬籍女大生 法庭勘驗密錄器驚見兇嫌「多次嘴角上揚」

營養師顧健康 北台南家扶親子包潤餅

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
營養師顧健康，北台南家扶中心今邀請親子包潤餅不忘宣導健康用油觀念。圖／北台南家扶中心提供
營養師顧健康，北台南家扶中心今邀請親子包潤餅不忘宣導健康用油觀念。圖／北台南家扶中心提供

清明節將來臨，北台南家扶中心今天邀請親子38人參加辦理的食育大開活動，邀請營養師侯金茹運用健康食材，教導親子手作潤餅，一起提前開心過清明節。

台南家扶受扶助家庭7成為單親家庭，平日忙於生計較少有機會陪伴孩子更遑論與子女們共渡節日，家扶中心特別在清明節前夕，舉辦清明食育大開活動，營養師侯金茹教導運用潤餅食材包括高麗菜、豆薯、紅蘿蔔、豆干、鷄胸肉、蛋、蘋果、海台片、芝麻粉、花生粉、糖粉。在兼具均衡營養健康概念，食材多數採川燙、少油少鹽，吃起來清爽可口，除認識食材也針對喜愛吃法進行分享討論，共享天倫之樂。同時也針對食用油品選用提供建議，吃得更健康。

北台南家扶中心說，受扶助中家庭超過7成家庭成員都有洗腎、中風、糖尿病及癌症等， 6成兒童有發育問題，不是過胖就是過瘦，顯見家庭在飲食上缺乏講究，忽略食物均衡攝取及健康概念，家扶中心未來會安排營養師加強飲食健康的宣導，強化家庭的飲食概念。

家扶中心 台南

延伸閱讀

潤餅並非輕食！下肚需跑2小時才消耗 避免吃進熱量做法一次看

清明節嘉義最大生命園區交通疏導便民服務 掃墓分流免塞車

春天容易疲倦、嗜睡？營養師教你4大招 用飲食對抗春睏

悲劇了！清明節掃墓車「倒退嚕」撞墳墓 結局超展開

相關新聞

台南消保官查清明應景食品 春捲皮小漲一成

台南市法制處查核應景食品春捲，價格每捲45元至60元不等，多數維持去年45元、50元的售價不變但餡料稍減，少數則調漲5元...

黃偉哲：再不下雨 5、6月恐檢討進一步限水

台南市長黃偉哲今天視察樹谷園區RO移動式淨水機組供水時表示，以台南每日用水量計算，目前主要水庫蓄水大概可用140天，但若...

大型移動式RO淨水設備上路 南市7月底前供水無虞

春雨降雨迄今不理想，南市水情持續緊張，市長黃偉哲今中午視察樹谷園區大型移動式RO淨水設備供水情形，外界關注大台南供水情形...

雲林補助最高200萬免還 吸引53名年輕人創業

雲林縣籌措1億元開辦「雲林縣青年創業補助金」，祭出最高200萬元青年創業補助金，吸引逾50名在地青年申請，創業構想涵蓋寵...

木棉花「染紅」雲林最美車道 花團錦簇美不勝收

雲林超人氣景點縣道145線「木棉花道」現正盛開火紅的木棉花，沿線途經西螺、虎尾，長達2公里，無論平、假日都吸引許多民眾駐...

蛋農感謝「救指」之恩 抱整箱自產生雞蛋答謝醫護

一名60歲葉姓雲林蛋農，今年2月慘遭飼料機將五根手指捲入絞斷，經嘉義大林慈濟醫院整形外科日夜搶救，成功將爛掉的手指成功接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦