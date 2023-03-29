營養師顧健康 北台南家扶親子包潤餅

清明節將來臨，北台南家扶中心今天邀請親子38人參加辦理的食育大開活動，邀請營養師侯金茹運用健康食材，教導親子手作潤餅，一起提前開心過清明節。

北台南家扶受扶助家庭7成為單親家庭，平日忙於生計較少有機會陪伴孩子更遑論與子女們共渡節日，家扶中心特別在清明節前夕，舉辦清明食育大開活動，營養師侯金茹教導運用潤餅食材包括高麗菜、豆薯、紅蘿蔔、豆干、鷄胸肉、蛋、蘋果、海台片、芝麻粉、花生粉、糖粉。在兼具均衡營養健康概念，食材多數採川燙、少油少鹽，吃起來清爽可口，除認識食材也針對喜愛吃法進行分享討論，共享天倫之樂。同時也針對食用油品選用提供建議，吃得更健康。

北台南家扶中心說，受扶助中家庭超過7成家庭成員都有洗腎、中風、糖尿病及癌症等， 6成兒童有發育問題，不是過胖就是過瘦，顯見家庭在飲食上缺乏講究，忽略食物均衡攝取及健康概念，家扶中心未來會安排營養師加強飲食健康的宣導，強化家庭的飲食概念。