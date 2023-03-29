台南消保官查清明應景食品 春捲皮小漲一成

台南市法制處查核應景食品春捲，價格每捲45元至60元不等，多數維持去年45元、50元的售價不變但餡料稍減，少數則調漲5元，據業者表示，因春捲皮及雞蛋、豬肉等內餡材料價格調漲，反應成本微幅調漲。而春捲皮價格1台斤約180元至200元左右，相較去年1台斤160元至180元有約1成漲幅，業者表示係因麵粉及人工成本增加所致。

稽查人員本月20日至27日走訪保安市場、東菜市場、水仙宮市場、崇德市場、新化公有市場、新營第一公有市場等6處傳統市場及家樂福、全聯、大潤發、北海道超市等4家連鎖賣場，以及金得春捲、阿眞春捲、明新食品、東發號等12家販售春捲、春捲皮的知名店家，了解春捲與內餡所需食材以及祭祀常用牲禮蔬果之價格及供應情形。

春捲作為台南的代表美食之一，深受民眾及遊客喜愛，清明連假預期將帶來觀光人潮。法制處籲請商家應重視商譽，應節食品的定價應合理並標示明確，保持環境清潔及食商品安全衛生及品質。薄利多銷，讓民眾有良好的消費體驗，口碑行銷更能吸引買氣；消費者如有相關消費疑義，可撥打1950消費者服務專線，或向台南市政府法制處消費者保護官室洽詢。

法制處表示，清明節應景食品除雞蛋因產銷問題外，其餘供貨尚平穩，春捲所需食材如高麗菜、紅蘿蔔、小黃瓜、蒜苗等蔬菜價格均較農曆春節時下跌，高麗菜跌幅甚至高達4成以上；豆干價格持平；豬肉、雞肉部分，連鎖賣場因與供應商定有契約，價格目前無明顯波動。