黃偉哲：再不下雨 5、6月恐檢討進一步限水

台南市長黃偉哲今天視察樹谷園區RO移動式淨水機組供水時表示，以台南每日用水量計算，目前主要水庫蓄水大概可用140天，但若無降雨挹注，可能5、6月會檢討是否進一步限水，盼大家節水。

黃偉哲上午前往樹谷園區污水處理廠視察RO移動式淨水機組供水情形，接受媒體聯訪時表示，台南在2年前的「百年大旱」期間陸續接收7台RO移動式淨水機組，定期進行保養，今年遇上缺水，馬上可拿出來用，每台每天可產出400噸可供高階製程用的再生水，讓相關廠商登記取用。

黃偉哲說，目前台南每日總用水量約100萬噸，市府推動使用再生水，但各再生水廠加上淨水設備每天可提供約3萬1000噸，占用水量比例還是偏低，市府帶頭在非人體接觸用水方面，擴大使用各水資源中心提供的回收水，也希望民間部門也多響應，減少自來水用量。

他進一步指出，若以今天台南3大主要水庫總蓄水量約1億4000萬噸來看，大概可以讓台南用140天，但若接下來仍無適當降雨挹注，可能5、6月就要檢討是否實施進一步限水措施，把每日用水量再往下降。

黃偉哲指出，台灣自來水價格在全世界是數一數二的低，面對缺水情況，每個人都有節水責任，希望大家在生活中確實養成節水習慣，珍惜水資源。

台南市政府水利局提供資料指出，除中央支援的RO機組外，台南市也已整備19口抗旱井，每日可供3萬噸水量，加上再生水廠提供給產業使用的再生水、各水資源中心每日免費供應1萬6800噸回收水，平均每日約有6.8萬噸替代水量。

經濟部水利署南區水資源局下午1時觀測資料顯示，台南3大主要水庫蓄水情形，曾文水庫蓄水量5737萬立方公尺，蓄水率11.3%，相連通的烏山頭水庫蓄水量5128萬立方公尺，蓄水率64.74%，南化水庫蓄水量3235萬立方公尺，蓄水率36.15%。