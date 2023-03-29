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嘉太大橋下廢棄物擋路 水上工務段：連假前先移路旁

中央社／ 嘉義縣29日電

嘉縣高鐵大道嘉太大橋下迴轉道遭非法傾倒廢棄物，阻礙民眾至太保市納骨堂祭祖，公路總局第五區養護工程處水上工務段今天表示，儘速辦理清運，清明連假前先將廢棄物移置路旁，讓民眾通行。

嘉義縣高鐵大道（台18線）嘉太大橋下設有迴轉道，以利民眾通往附近的太保市第一納骨堂（親寧堂），清明節將至，民眾發現迴轉道遭非法傾倒廢棄物，阻斷道路通行，到納骨堂祭祖要繞一大段路，希望相關單位能清除廢棄物。

公路總局第五區養護工程處水上工務段今天上午發布新聞稿表示，迴轉道遭不肖業者傾倒更新學校PU跑道產生的廢棄物阻礙通行，已將傾倒業者移送法辦，目前在找合法清理業者儘速辦理清運。

水上工務段表示，為方便民眾清明祭祖，清明連假前會先行將廢棄物移置路旁，開放迴轉道給民眾通行。另外高鐵大道靠近太保市納骨堂路段，積水改善工程正施工中，請路過民眾小心行駛。

廢棄物 高鐵 連假

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