大型移動式RO淨水設備上路 南市7月底前供水無虞

春雨降雨迄今不理想，南市水情持續緊張，市長黃偉哲今中午視察樹谷園區大型移動式RO淨水設備供水情形，外界關注大台南供水情形，黃表示，當前水情推估可撐到7月底，市府除持續設法找水，更籲請各界真的要落實節水。

黃偉哲由市府經發局長林榮川等人陪同，聽取水利局副局長詹益欽簡報，詹說明，水利署評估優先啟動本市工業區(樹谷園區、永康科技工業區)大型移動式RO淨水設備共3台，每台每日24小時最大產水量約400噸，總供應量約1200噸，已於3月中旬前陸續啟用供給園區廠商載水，其中，樹谷園區截至今29日止，廠商載水已累計898噸。

另外也針對建案工地找水運用，其中善化、歸仁建築工地充足地下水，評估經設置中央大型RO移動式淨水機組處理水質如符合自來水水質標準，即可接入供應自來水，預計最快4月10日產水，產水量可達每日1200噸。

黃偉哲表示，除協請中央支援RO機組，南市也已整備19口抗旱井，每日可供3萬噸水量，本市水資中心再生水每日供水1萬8000噸給南科運用、回收水每日免費供應1萬6800噸，再加上前述中央RO機組支援約每日3000噸水量，在市府及中央努力，平均每日約有6.8萬噸替代水量。

外界關切大台南持續旱象，黃偉哲直言得超前部署；目前曾文、烏山頭及南化3大水庫總蓄水量約1億4千萬公噸，以大台南每日用水量約100萬噸推估，最壞打算至少可撐到7月底前，後續還要觀察幾波春雨及梅雨等滾動式調整。

一旦水情持續惡化，水情燈號也會再下探至紅色燈號分區供水或定點供水，這是最不得已才會實施。