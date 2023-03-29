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雲林補助最高200萬免還 吸引53名年輕人創業

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣青年創業補助金針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助30萬元「微創型」及最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等。圖／雲林縣政府提供
雲林縣青年創業補助金針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助30萬元「微創型」及最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等。圖／雲林縣政府提供

雲林縣籌措1億元開辦「雲林縣青年創業補助金」，祭出最高200萬元青年創業補助金，吸引逾50名在地青年申請，創業構想涵蓋寵物美容、農業、運動、餐飲、健康養生、綠能等產業，申請金額超過2千萬元，預計5月公告審查結果，預計下半年將開放第二次申請，縣府呼籲有志創業的年輕人可提早準備。

雲林縣青年創業補助金針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助30萬元「微創型」及最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等，比起貸款創業更有吸引力。

縣長張麗善表示，青年創業補助去年一開辦就獲得迴響，迄今已成功幫助11位青年在農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域實踐創業構想，預估創造產值超過百萬元，她鼓勵年輕人深耕在地，縣府會扮演他們最強大的靠山。

勞動暨青年事務發展處長張世忠說，雲林縣青年創業補助金今年3月15日截止申請，有53人提案，申請創業構想包羅萬象，涵蓋寵物美容、農業、運動、餐飲、健康養生、綠能等產業。

縣府在斗六市青聚點設置青創輔導專案辦公室，作為孵育青年創業基地，提供免費諮詢服務，並設立青年補助金專線「05-5345080我想是雲林幫您」在線解決民眾創業以及補助金相關問題超過百通，用「保母式陪跑」專人輔導創業青年前進。相關資訊可上「雲青有 GO 站」取得最新資訊。

雲林縣青年創業補助金針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助30萬元「微創型」及最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等。圖／雲林縣政府提供
雲林縣青年創業補助金針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助30萬元「微創型」及最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等。圖／雲林縣政府提供

創業 青年 雲林

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