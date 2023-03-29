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木棉花「染紅」雲林最美車道 花團錦簇美不勝收

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
盛開的木棉花染紅雲林縣道145線。記者陳苡葳／攝影
盛開的木棉花染紅雲林縣道145線。記者陳苡葳／攝影

雲林超人氣景點縣道145線「木棉花道」現正盛開火紅的木棉花，沿線途經西螺、虎尾，長達2公里，無論平、假日都吸引許多民眾駐足拍照，目前花開已近9成，不僅在樹上朵朵開，自然墜落的花也遍布地面宛如「紅地毯」，花季預計到4月，賞花民眾可把握機會。

縣道145線是虎尾、西螺、二崙等鄉鎮的重要連絡道，道路兩側種植百棵木棉花樹，每逢3、4月花開季節，木棉花花苞一顆顆綻放，火紅色彩點綴熙來攘往的車道，充滿生命力，這條路也被讚譽是「雲林最美車道」。

其中在西螺鎮外圍的花道長約150公尺，緊鄰西螺果菜市場，總長雖不長，不過搭配田園風光，是不少人交通往返虎尾時的舒壓時光，然而該段沒有設置人行道，因此想下車拍照的民眾，務必注意車流，將車輛停妥後再下車；另，縣府表示，目前該段魚寮1號橋正在施作改善工程，預計4月全線完工，人車通行須小心安全。

而虎尾垺內段的長度則約2公里，橙黃相間的木棉花朵爭相盛開，虎尾鎮公所配合改造工程，已施作景觀路燈、人行步道等設施，並全面下地管線，環境安全又優美，造福賞花民眾。

雲林超人氣景點縣道145線「木棉花道」現正盛開火紅的木棉花。記者陳苡葳／攝影
雲林超人氣景點縣道145線「木棉花道」現正盛開火紅的木棉花。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮垺內段的木棉花道有人行步道，讓賞花民眾安心拍照。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮垺內段的木棉花道有人行步道，讓賞花民眾安心拍照。記者陳苡葳／攝影

人行道 賞花 車道

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