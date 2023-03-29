協助勞工職災重建 嘉市聖馬爾定醫院獲勞動部雙認證揭牌

嘉義市天主教聖馬爾定醫院通過勞動部雙認證，成為嘉義縣市唯一「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構」，提供受災勞工醫療、復健、工作能力評估、補助請領諮詢等服務，上午勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂、副市長陳淑慧、衛生局長廖育瑋、社會處長溫秋蘭、嘉縣府勞青處長陳奕翰等共同揭牌。

近年嘉義因工業區設置，廠商陸續設廠，勞動部統計，嘉縣市2019至2021年申請勞工職業災害共1125人次，平均每年375人次，職業傷病佔93.0%、失能佔6.3%、死亡佔1.8%。勞工職業災害暫緩工作，嚴重離開職場，從復健到經濟負擔，對個人家庭都是巨大壓力。

聖馬院職業醫學中心主任吳偉涵說，聖馬2008年加入職業傷病診治網絡機構，開職傷門診，整合醫療資源，跨專科、部門通報職業傷病，提供診斷治療、醫療復健、職能復健、轉介資源等整合性服務，為勞工朋友訂定漸進式復工計畫，協助雇主適性配工。