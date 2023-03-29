快訊

前夫家暴還開車撞她 服裝設計家林璟如走過絕望

76歲父欠稅418萬脫產擺爛遭關看守所 陳庭妮被瞞震驚

墨西哥移民拘留所大火吞噬40條人命 警衛「見死不救」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋農感謝「救指」之恩 抱整箱自產生雞蛋答謝醫護

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
60歲葉姓雲林蛋農，2月慘遭飼料機捲斷5指，經大林慈濟醫院搶救成功接回，每次回診時捧一籃自產雞蛋答謝醫護團隊「救指」之恩。記者呂慧瑜／翻攝
60歲葉姓雲林蛋農，2月慘遭飼料機捲斷5指，經大林慈濟醫院搶救成功接回，每次回診時捧一籃自產雞蛋答謝醫護團隊「救指」之恩。記者呂慧瑜／翻攝

一名60歲葉姓雲林蛋農，今年2月慘遭飼料機將五根手指捲入絞斷，經嘉義大林慈濟醫院整形外科日夜搶救，成功將爛掉的手指成功接回，葉為報答「救指」之恩，趁回診陸續送蛋給醫護，恰逢2、3月蛋荒之際，見到滿滿鮮雞蛋大禮的慈濟醫護團隊都格外開心。

葉姓蛋農表示，事發當天早晨巡視雞舍時，發現原該啟動的飼料機突然異常不動，沒想到，只是慣性用手撥一下鐵鍊，機器竟動起來，當他再回神後，已經看到自己的五根手指都被絞斷，趕緊呼喊妻子叫救護車，兒子則幫忙在現場撿起斷指，做簡單包裝一同送往大林慈濟醫院。

外科部主任暨整形外科主任醫師黃介琦說，由於病人的右手第一至五指都被飼料機絞斷，經過評估後，能夠做吻合的只有第二、三、四指，第一和第五指則因截斷的部分在末端，所以直接做縫合。

術後經持續復健，葉姓蛋農在8周後骨頭癒合良好，移除手指中固定釘子，23日回診，拿著自產的雞蛋慰勞醫護團隊。

60歲葉姓雲林蛋農，2月慘遭飼料機捲斷5指，經大林慈濟醫院搶救成功接回。記者呂慧瑜／翻攝
60歲葉姓雲林蛋農，2月慘遭飼料機捲斷5指，經大林慈濟醫院搶救成功接回。記者呂慧瑜／翻攝
60歲葉姓雲林蛋農，2月慘遭飼料機捲斷5指，經大林慈濟醫院搶救成功接回。記者呂慧瑜／翻攝
60歲葉姓雲林蛋農，2月慘遭飼料機捲斷5指，經大林慈濟醫院搶救成功接回。記者呂慧瑜／翻攝
60歲葉姓雲林蛋農，2月慘遭飼料機捲斷5指，經大林慈濟醫院搶救成功接回，回診時捧一籃雞蛋答謝醫護團隊「救指」之恩。記者呂慧瑜／翻攝
60歲葉姓雲林蛋農，2月慘遭飼料機捲斷5指，經大林慈濟醫院搶救成功接回，回診時捧一籃雞蛋答謝醫護團隊「救指」之恩。記者呂慧瑜／翻攝

飼料 慈濟 雞蛋

延伸閱讀

蛋荒下的社區小雞舍價格不漲 南投珠仔山賣蛋年收近10萬

獨／蛋荒亂象橫生！業者曝：散蛋竟比洗選更貴 黑市價差離譜

雞蛋擴大進口與蛋商蛋農宣戰？陳吉仲：專案補現階段不足

陳吉仲嗆休市是假議題 蛋商：對農委會無影響 但仍要抗議

相關新聞

全方位升級！雲林農漁畜冷鏈 從區域物流中心到特色產業冷鏈加工廠

「談冷鏈必須從農業整體談起，因為更大的層面，我們是在談食安、減碳和永續。」雲林縣農業處處長魏勝德開宗明義道出雲林冷鏈的視野。

雲林補助最高200萬免還 吸引53名年輕人創業

雲林縣籌措1億元開辦「雲林縣青年創業補助金」，祭出最高200萬元青年創業補助金，吸引逾50名在地青年申請，創業構想涵蓋寵...

木棉花「染紅」雲林最美車道 花團錦簇美不勝收

雲林超人氣景點縣道145線「木棉花道」現正盛開火紅的木棉花，沿線途經西螺、虎尾，長達2公里，無論平、假日都吸引許多民眾駐...

蛋農感謝「救指」之恩 抱整箱自產生雞蛋答謝醫護

一名60歲葉姓雲林蛋農，今年2月慘遭飼料機將五根手指捲入絞斷，經嘉義大林慈濟醫院整形外科日夜搶救，成功將爛掉的手指成功接...

清明節嘉義最大生命園區交通疏導便民服務 掃墓分流免塞車

清明節將近，嘉義縣市最大生命園區、水上鄉南鄉村，每逢清明湧現車潮大塞車，成為民眾惡夢，去年嘉138線忠和國小至成功國小道...

台南路口事故1年2.8萬件 指標路口分析「側撞」為大宗

2022年台南市24小時交通事故死亡人數166人，相較前一年同期減少8人，但每10萬人口死傷人數仍是偏高，市長黃偉哲指示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦