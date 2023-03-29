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蛋農感謝「救指」之恩 抱整箱自產生雞蛋答謝醫護
一名60歲葉姓雲林蛋農，今年2月慘遭飼料機將五根手指捲入絞斷，經嘉義大林慈濟醫院整形外科日夜搶救，成功將爛掉的手指成功接回，葉為報答「救指」之恩，趁回診陸續送蛋給醫護，恰逢2、3月蛋荒之際，見到滿滿鮮雞蛋大禮的慈濟醫護團隊都格外開心。
葉姓蛋農表示，事發當天早晨巡視雞舍時，發現原該啟動的飼料機突然異常不動，沒想到，只是慣性用手撥一下鐵鍊，機器竟動起來，當他再回神後，已經看到自己的五根手指都被絞斷，趕緊呼喊妻子叫救護車，兒子則幫忙在現場撿起斷指，做簡單包裝一同送往大林慈濟醫院。
外科部主任暨整形外科主任醫師黃介琦說，由於病人的右手第一至五指都被飼料機絞斷，經過評估後，能夠做吻合的只有第二、三、四指，第一和第五指則因截斷的部分在末端，所以直接做縫合。
術後經持續復健，葉姓蛋農在8周後骨頭癒合良好，移除手指中固定釘子，23日回診，拿著自產的雞蛋慰勞醫護團隊。
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