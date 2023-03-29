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清明節嘉義最大生命園區交通疏導便民服務 掃墓分流免塞車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
清明節將近，嘉義縣市最大生命園區水上鄉南鄉村，嘉市府提供天堂家書等多項便民服務。圖／嘉市府提供
清明節將近，嘉義縣市最大生命園區水上鄉南鄉村，嘉市府提供天堂家書等多項便民服務。圖／嘉市府提供

清明節將近，嘉義縣市最大生命園區、水上鄉南鄉村，每逢清明湧現車潮大塞車，成為民眾惡夢，去年嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程竣工，紓解交通，警方清明節配合交通疏導，嘉義市府提供天堂家書等多項便民服務，呼籲民眾掃墓分流免塞車。

前2年疫情納骨塔封塔，今年疫情解封，預計清明連假掃墓人潮多，近期已有民眾提前掃墓，因應掃墓人潮、車潮，嘉市府跨局處整合，提供統一戶外祭拜區、網路追思、天堂家書、以善代金、紙錢集中焚燒、鐮刀出借及免費提供水資中心的回收水等多項便民服務。

市府籲請民眾配合做好防疫，入塔戴口罩；提早利用清明節前例假日，遵循交通指示分流進入公墓、納骨堂祭祖，避免交通壅塞。掃墓時熟記「4不2記得」原則，共同防止火災發生。

嘉市殯葬管理所說，即日起到4月5日，掃墓民眾入塔仍需戴口罩，禁止持香及祭品進入，統一在戶外祭拜區祭拜。4月1日至5日在納骨堂前設置「諮詢服務處」，提供茶水、先人塔位位置查詢及殯葬服務諮詢；與環保局及公益團體辦理「以善代金」取代傳統燒金紙，封閉金爐，推動「紙錢集中焚燒」服務。殯儀館遺體入館服務24小時作業，但4月4日、5日停止火化。

消防局清明時節前後在墓園道路入口，提供除草工具、水袋及回收水，呼籲民眾掃墓祭祖遵行「不」燒雜草、「不」丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、隨手收拾垃圾等「4不2記得」，做好災害預防措施。發現林野墓地火災，速撥打119報案。

清明節將近，嘉義縣市最大生命園區水上鄉南鄉村，嘉市府提供天堂家書等多項便民服務。圖／嘉市府提供
清明節將近，嘉義縣市最大生命園區水上鄉南鄉村，嘉市府提供天堂家書等多項便民服務。圖／嘉市府提供
清明節將近，嘉義縣市最大生命園區水上鄉南鄉村，嘉市府提供天堂家書等多項便民服務。圖／嘉市府提供
清明節將近，嘉義縣市最大生命園區水上鄉南鄉村，嘉市府提供天堂家書等多項便民服務。圖／嘉市府提供

清明節 疫情 口罩

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