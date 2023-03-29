台南路口事故1年2.8萬件 指標路口分析「側撞」為大宗

2022年台南市24小時交通事故死亡人數166人，相較前一年同期減少8人，但每10萬人口死傷人數仍是偏高，市長黃偉哲指示應分析原因提出有效改善方案，交通局表示，今年將全力推動「台南市交通安全提升計畫」，以工程改善、重點執法、高齡守護、公運推展、道安宣導等5大面項，推動9大重點工作，期盼能有效降低本市交通事故。

交通局長王銘德表示，今年度提出12項道安改善計畫獲中央補助經費1698萬元，推動無號誌路口標誌標線安全計畫、易肇事路段改善計畫、科技執法計畫、設置簡易交通公園計畫等受中央肯定，期盼延續去年成果讓後續道安改善更具體落實。

王銘德指出，由於台南市幅員遼闊，民眾多偏好私人運輸工具，發生交通事故風險性也較高，在事故防制作法更具難度與挑戰性，但市府道安團隊仍持續努力改善，今年度提出「台南市交通安全提升計畫」，將以多元面向推動道安改善，期盼更有效降低交通事故。

包括易肇事路口工程改善的部分，去年完成35路口的改善，經分析路口碰撞型態，以側撞為大宗，常見肇因有未注意車前狀態、違反號誌管制或指揮、變換車道或方向不當及違規停車或暫停不當等，另從肇因層面進一步微觀分析用路人常有機車未依兩段式左轉、紅燈右轉、汽機車闖紅燈、交岔路口違規停車、轉向未先駛入內/外側車道等不安全行為與觀念。

以指標性路口如東區林森路與東門路口，因轉向側撞情形特別嚴重，交通局針對路口增設左轉專用車道，及設置行人庇護道等方式予以改善；另外在永康區復興路與復國路口，因直行機慢車與右轉車輛嚴重衝突，取消慢車道增加外側車道，以利右轉車輛提早變換車道及靠右行駛，減少路口衝突。

今年預計將永康區永安路與仁愛街口等20處，繪製碰撞構圖與初步分析可能的肇因，再邀集各單位現場會勘研議可行改善方式。

另外交通部近期宣佈將補助地方政府辦理「人行、車行空間」及「強化道路交通安全」等改善工作，道安會報工程小組將在「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫2.0」及「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」等補助管道積極爭取，預計將提案逾13億元的改善計畫，藉由中央資源的挹注，加速提升本市整體的道路交通安全環境。

重點執法方面，將以5大(大型車違規、酒駕、並排停車、超速、改裝危駕)違規為取締項目，近期已啟動「酒駕大執法」、「肇因防制大執法」；高齡事故防制方面，將推動行人及高齡友善區，檢視高齡長者通行空間安全性及連續性，以及路口設施是否完善。