快訊

動物的命也是命：獸醫建議這些方法避免東非狒狒憾事重演

運價調漲了！北北基計程車 4月1日起上車變85元

獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

嘉市景觀杉池乾涸煞風景 林鐵文資處：放水曝曬明注水

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市文化局音樂廳旁日治時期營林所經營的製材工場貯木池「杉池」，最近乾涸，池底爛汙泥，文化局接獲民眾陳情批煞風景。記者魯永明／攝影
嘉市文化局音樂廳旁日治時期營林所經營的製材工場貯木池「杉池」，最近乾涸，池底爛汙泥，文化局接獲民眾陳情批煞風景。記者魯永明／攝影

水情嚴峻，阿里山腳下嘉義人俗稱景觀「杉池」，位在嘉市文化局音樂廳旁，是日治時期營林所經營的製材工場貯木池，最近乾涸，池底爛汙泥，文化局接獲民眾陳情批煞風景；管理機關阿里山林鐵暨文資處說，放水曝曬灑石灰消毒處理，明天就會注水，周末恢復景觀池水。

前文化局長賴萬鎮說，25年來，音樂廳旁的杉池首度乾涸（拷窟），成這模樣。這裡雖在文化局旁，卻是阿里山鐵道及文化資產管理處所有，有點奇怪。杉池（正名是貯木池）原來範圍很廣，包括文化局與救國團，後來僅存一小池。1999年、前市長張博雅北上就任內政部長兼台灣省政府主席，撥款近千萬，由文化局委託嘉大教授規劃美綠化，假日花市就在旁邊。

林鐵文資處說，池水不是因為缺水乾涸，是有人放生魚群突暴斃，池水優氧化嚴重，委託廠商將池水放光，在烈日下曝曬消毒灑石灰，20日放水、23日起曝曬，明天注水，池水來自地下水及排水，用抽水馬達放水注水，有貼告示說明。

文化局說，日治時期阿里山木材業開發，嘉義口倍增繁榮，為台灣木材集散地，現今文化局是當年東亞規模最大的「杉池」，阿里山鐵路建造完成，闢貯木池，以浸貯木材，檜木居多又名檜池，四周植樹，濃蔭蔽天，清風徐來，檜香陣飄，成為休閒景觀勝地。

嘉市文化局音樂廳旁日治時期營林所經營的製材工場貯木池「杉池」，最近乾涸，池底爛汙泥，文化局接獲民眾陳情批煞風景。記者魯永明／攝影
嘉市文化局音樂廳旁日治時期營林所經營的製材工場貯木池「杉池」，最近乾涸，池底爛汙泥，文化局接獲民眾陳情批煞風景。記者魯永明／攝影

文化局 阿里山 嘉義

延伸閱讀

連假觀展！竹市玻工館展覽 「四方杯」抽獎活動開跑

花蓮鐵道文化園區修復完工 4月1日重新開放

林鐵起終點「上帝公」阿里山會香 祈福天降甘霖

匯集60家老醫館嘉義市醫療文化特展開幕 黃敏惠：歡迎看展

相關新聞

4年了...殉職鐵警李承翰母親走出哀痛 黃敏惠春祭國殤慰問

嘉義市春祭國殤祭典上午在射日塔忠烈祠舉行，市長黃敏惠主祭，軍方、民意代表及市府主管與祭，以最崇敬心情，緬懷追悼為國犧牲烈...

翁章梁過敏右臉紅腫出席春祭典禮 祭祀過程簡單隆重

嘉義縣長翁章梁今早頂著右臉紅腫，到嘉義縣軍人忠靈祠參加春祭典禮，翁章梁手舉清香祭拜、獻果，對國家先烈忠靈表達敬意，並向榮...

全方位升級！雲林農漁畜冷鏈 從區域物流中心到特色產業冷鏈加工廠

「談冷鏈必須從農業整體談起，因為更大的層面，我們是在談食安、減碳和永續。」雲林縣農業處處長魏勝德開宗明義道出雲林冷鏈的視野。

嘉市景觀杉池乾涸煞風景 林鐵文資處：放水曝曬明注水

水情嚴峻，阿里山腳下嘉義人俗稱景觀「杉池」，位在嘉市文化局音樂廳旁，是日治時期營林所經營的製材工場貯木池，最近乾涸，池底...

台南素食女申請勞動部微創貸款開餐館圓夢 最慘時曾日收3千元

為推廣素食健康餐飲，葉倸君向勞動部申請「微型創業鳳凰貸款」，在台南創業開蔬食餐館圓夢，熬過疫情衝擊，主打健康天然與創意料...

台南久旱但病媒蚊孳生有機可乘 環保局清孑滅蚊

氣溫回暖，又是病媒蚊孳生期，台南雖然久旱，但26日的綿綿細雨，卻提供了病媒蚊孳生的機會，環保局不敢掉以輕心，連日出動14...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦