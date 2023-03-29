嘉市景觀杉池乾涸煞風景 林鐵文資處：放水曝曬明注水
水情嚴峻，阿里山腳下嘉義人俗稱景觀「杉池」，位在嘉市文化局音樂廳旁，是日治時期營林所經營的製材工場貯木池，最近乾涸，池底爛汙泥，文化局接獲民眾陳情批煞風景；管理機關阿里山林鐵暨文資處說，放水曝曬灑石灰消毒處理，明天就會注水，周末恢復景觀池水。
前文化局長賴萬鎮說，25年來，音樂廳旁的杉池首度乾涸（拷窟），成這模樣。這裡雖在文化局旁，卻是阿里山鐵道及文化資產管理處所有，有點奇怪。杉池（正名是貯木池）原來範圍很廣，包括文化局與救國團，後來僅存一小池。1999年、前市長張博雅北上就任內政部長兼台灣省政府主席，撥款近千萬，由文化局委託嘉大教授規劃美綠化，假日花市就在旁邊。
林鐵文資處說，池水不是因為缺水乾涸，是有人放生魚群突暴斃，池水優氧化嚴重，委託廠商將池水放光，在烈日下曝曬消毒灑石灰，20日放水、23日起曝曬，明天注水，池水來自地下水及排水，用抽水馬達放水注水，有貼告示說明。
文化局說，日治時期阿里山木材業開發，嘉義口倍增繁榮，為台灣木材集散地，現今文化局是當年東亞規模最大的「杉池」，阿里山鐵路建造完成，闢貯木池，以浸貯木材，檜木居多又名檜池，四周植樹，濃蔭蔽天，清風徐來，檜香陣飄，成為休閒景觀勝地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言