嘉市景觀杉池乾涸煞風景 林鐵文資處：放水曝曬明注水

水情嚴峻，阿里山腳下嘉義人俗稱景觀「杉池」，位在嘉市文化局音樂廳旁，是日治時期營林所經營的製材工場貯木池，最近乾涸，池底爛汙泥，文化局接獲民眾陳情批煞風景；管理機關阿里山林鐵暨文資處說，放水曝曬灑石灰消毒處理，明天就會注水，周末恢復景觀池水。

前文化局長賴萬鎮說，25年來，音樂廳旁的杉池首度乾涸（拷窟），成這模樣。這裡雖在文化局旁，卻是阿里山鐵道及文化資產管理處所有，有點奇怪。杉池（正名是貯木池）原來範圍很廣，包括文化局與救國團，後來僅存一小池。1999年、前市長張博雅北上就任內政部長兼台灣省政府主席，撥款近千萬，由文化局委託嘉大教授規劃美綠化，假日花市就在旁邊。

林鐵文資處說，池水不是因為缺水乾涸，是有人放生魚群突暴斃，池水優氧化嚴重，委託廠商將池水放光，在烈日下曝曬消毒灑石灰，20日放水、23日起曝曬，明天注水，池水來自地下水及排水，用抽水馬達放水注水，有貼告示說明。