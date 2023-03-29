4年了...殉職鐵警李承翰母親走出哀痛 黃敏惠春祭國殤慰問

嘉義市春祭國殤祭典上午在射日塔忠烈祠舉行，市長黃敏惠主祭，軍方、民意代表及市府主管與祭，以最崇敬心情，緬懷追悼為國犧牲烈士，以及因公殉職員警，致贈慰問金，撫慰遺屬，黃敏惠看到4年前殉職的鐵警李承翰母親，雙手放在李母雙肩慰問，場面莊嚴肅穆。

「承翰走了4年，忘不了，思念兒子，前3年我都睡不著！」李母說，承翰警察同事常帶家人到家人看她，如同家人，她現在種菜、參加活動；李母由家人、芳草里長劉丙伍陪同出席，劉丙伍說，里內有活動帶李母參加，鼓勵她走出家門。

2019年7月，嘉義鐵路警察李承翰在台鐵車廂執勤，被鄭姓嫌犯刺殺殉職。嘉義地院因鄭嫌被鑑定思覺失調症，一審判無罪，引發輿論譁然，李承翰父親此抑鬱而終。台南高分院二審撤銷原判決，改判鄭姓嫌犯17年徒刑，刑滿強制就醫5年定讞。李承翰殉職，警政署檢討改進服勤及警械使用。

祭典唱國歌、上香、獻花、獻果，恭讀祭文儀式，黃敏惠率與祭人員向先烈牌位行三鞠躬禮，表達對先烈們最崇高敬意，氣氛莊嚴肅穆。忠烈祠奉祀陳茂根、高震、唐隆剛、文濟時、王銳祺、羅福旋、王金和、殷延珊、王仲春、陳秉銳、陳伯謙、林武雄、李寶萍、甘有垣、劉淦屏、黃連發、周國聖、陳俊宏、葉建儀、許鴻彬等20位為國捐軀將士、74位草嶺潭殉難官兵，以及侯仁澤、蔡瑞雄、王嘉治、李承翰等4位因公殉職員警。