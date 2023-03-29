台南素食女申請勞動部微創貸款開餐館圓夢 最慘時曾日收3千元

為推廣素食健康餐飲，葉倸君向勞動部申請「微型創業鳳凰貸款」，在台南創業開蔬食餐館圓夢，熬過疫情衝擊，主打健康天然與創意料理，店內熱賣的素肉骨茶麵、鹽酥香雞排飯，更擄獲消費者的胃闖出口碑。

談及創業過程，老家在嘉義的30歲葉倸君笑說，大學時就設立目標要開店，後來在知名連鎖咖啡店工作，從打工小妹一路做到值班經理，從中學到帳務管理、顧客應對、員工管理、連鎖經營等技巧。

「神明指示的！」葉倸君2年多前覺得時機成熟，看準素食人口商機龐大，加上自己也喜歡吃素食，透過乾媽的資源與牽線，開設「尚品丰素食館」，並向勞動部申請創業貸款，一圓創業夢。

「沒有過不去的坎。」葉倸君說甫創業就遭遇疫情，最慘時一天只有不到3000元營業額，且持續2個月，後來與創業顧問討論，調整行銷策略，主攻便當族群，同時開發真空包，推出集點活動增加顧客回流率，知名度才逐漸打開，讓她創業路能延續下去。

葉倸君秉持創新餐點理念，不斷研發新菜單，並堅持少油、少鹽的蔬食料理，提供麵食、便當套餐、炸物滷味、真空包等，另配合節日推出年菜、春捲、粽子、月餅等。預計3年後開放加盟，讓更多人吃到健康的蔬食料理。

為使產品多角化經營，葉倸君還開發椒麻口味乾拌麵，成功打入國內素食超市通路，目前乾拌麵佔整體營收2成左右，現也著手開發素燥、麻醬等新口味的乾拌麵。

她以過來人建議，想創業民眾，創業資金調度很關鍵，建議可多運用政府資源，除提供貸款資金，亦有課程、輔導顧問提供協助。她還要持續升級、創新菜色、建立SOP流程。