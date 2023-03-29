台南久旱但病媒蚊孳生有機可乘 環保局清孑滅蚊

氣溫回暖，又是病媒蚊孳生期，台南雖然久旱，但26日的綿綿細雨，卻提供了病媒蚊孳生的機會，環保局不敢掉以輕心，連日出動145人清除871個積水容器、調查清除946處孳生源，呼籲市民落實雨後孳清，養成定期「巡、倒、清、刷 」好習慣。

環保局表示，雖然中南部水情不佳，民眾節約用水之際，卻也常居家、自家菜園或空地儲水備用，易引來病媒蚊孳生，提醒市民，儲水務必將桶子加蓋或以16目以上細紗網高於水面封口隔離，避免蚊子產卵，雨後更應定期巡檢桶蓋凹槽積水處及刷洗桶子，防止病媒蚊孳生。

市長黃偉哲表示，去年因新冠肺炎疫情影響，出國入境人數大幅減少，台南市有6例境外登革熱病例。今年新冠肺炎疫情減緩，國門開放，預估登革熱病例數會增加，目前全國14例當中南市就有2例境外移入病例，市民絕不能輕忽登革熱防疫工作。

環保局長許仁澤表示，環保局每年3至5月都會補助由區公所統一安排區里及學校環境消毒，請民眾先行整理自身居家環境，清除積水容器，尤其降雨後1周內孳清環境是防治病媒蚊孳生關鍵期，再配合環境消毒，最能有效殺滅環境中病蟲。

下雨後容易成為病媒蚊孳生源包括居家儲水容器、盆栽底盤、澆花桶、金爐、水錶孔、地下室積水，雖然久旱未雨，但雨季也將到來，許仁澤提醒民眾雨後務必巡視空地菜園水桶、水桶蓋、水漥地，工地則應巡視截水溝、帆布、工具桶，掃除地面積水及清除髒亂點，做好環境清潔，減少病媒蚊。