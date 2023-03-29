妨礙市容觀瞻 嘉義縣議會會館老舊外牆汙黑拉皮轉型

嘉義縣市分治後，嘉義市區內提供嘉義縣議員休息住宿聯誼的會館，興建至今34年，外牆磁磚汙黑，妨礙市容觀瞻，曾有磁磚掉落砸傷車子，議會編列千萬元，重新拉皮整修，最近動工，預計半年完工，研擬保留會館轉型複合經營，節省維護費增加效益。

會館拉皮整修期間，廠商用鐵皮圍籬圍住，避免施工意外，議會說，會館地下1樓、地上7樓，使用34年，共46間房間，使用執照登記1989年，在第11、12屆議長邱天照任內興建。

縣市分治前，議會在嘉市區，會館提供18鄉鎮市議員住宿，尤其對偏遠阿里山、大埔、、布袋、東石等鄉鎮議員，提供很大便利，縣市分治後，議會新建有休息室。多位議員說，會館使用效益不大，同意議會做法，減少維護費，拉皮整修發揮效益。

議長張明達說，議會會館使用久，外牆磁磚汙黑，妨礙市容觀瞻，遭市區地方人士詬病反映，會館每年花費逾百萬元，使用率不高，雇人員看守維護，浪費公帑，會館過去向國有財產署申請無償使用，重新拉皮整修後，研擬委外經營，一、二樓保留議員休息聯誼，其餘空間活化經營使用，完工後再和議員討論定案，