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春天限定美景 嘉義市桃花心木廊道落葉鋪成紅地毯

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
最美桃花心木大道在嘉義市世賢路二段、三段分隔島，落葉將地面鋪成紅褐色地毯，構成綿延不絕景深，是騎單車、散步休憩與攝影最佳地點。記者魯永明／攝影
最美桃花心木大道在嘉義市世賢路二段、三段分隔島，落葉將地面鋪成紅褐色地毯，構成綿延不絕景深，是騎單車、散步休憩與攝影最佳地點。記者魯永明／攝影

最美桃花心木大道就在嘉義市！世賢路二段、三段分隔島種近千棵桃花心木，每年3月中下旬至4月，綠葉轉紅褐色落葉，將地面鋪成紅褐色地毯，整排高大參天桃花心木，構成綿延不絕景深，讓人享受樹蔭下涼爽，是騎單車、散步休憩與攝影最佳地點。

但美景也藏危機，落葉紛飛景色美，但成堆葉面光滑，過去騎車自摔意外頻傳，環保局沿途設告示牌，提醒民眾注意，騎車放慢速度、勿急踩煞車，加派人手清潔車，清掃車道上落葉；落葉數量實在太多，在地住戶抱怨，落葉怎麼掃都掃不完，才掃完不久就滿了。

負責清掃落葉資深清潔隊員說，受天冷、缺雨水影響，今年落葉遲到，落葉量大；在地居民、遊客在樹下散步、騎單車、拿手機拍照；市府說，大多數樹木秋天換葉，但桃花心木卻是春季落葉換新葉、夏日開花、秋天結果。

春暖花開，但世賢路桃花心木廊道，卻是落葉繽紛，呈現秋日氛圍，非常浪漫。遇到微風吹拂，落葉隨風飛舞，行人穿越其中彷彿迎來天上落下紅葉雨，有如電影場景般夢幻。高空鳥瞰整排桃花心木，可見翠綠、金黃、紅褐等多采多姿的繽紛色調，彷彿瞬間置身國外。

市府觀光新聞處說，享受桃花心木美景，除散步騎單車是好選擇！環市自行車道串聯自行車道，搭配YouBike2.0系統，讓民眾自在輕騎，穿梭世賢路桃花心木綠廊，欣賞落葉紛飛。

最美桃花心木大道就在嘉義市世賢路二段、三段，分隔島種近千棵桃花心木，每年3月中下旬至4月，綠葉轉紅褐色落葉，將地面鋪成紅褐色地毯。圖／嘉市府提供
最美桃花心木大道就在嘉義市世賢路二段、三段，分隔島種近千棵桃花心木，每年3月中下旬至4月，綠葉轉紅褐色落葉，將地面鋪成紅褐色地毯。圖／嘉市府提供
美景藏危機，落葉紛飛景色美，但成堆葉面光滑，過去騎車自摔意外頻傳。記者魯永明／攝影
美景藏危機，落葉紛飛景色美，但成堆葉面光滑，過去騎車自摔意外頻傳。記者魯永明／攝影
最美桃花心木大道在嘉義市世賢路二段、三段分隔島，落葉將地面鋪成紅褐色地毯，構成綿延不絕景深，是騎單車、散步休憩與攝影最佳地點。記者魯永明／攝影
最美桃花心木大道在嘉義市世賢路二段、三段分隔島，落葉將地面鋪成紅褐色地毯，構成綿延不絕景深，是騎單車、散步休憩與攝影最佳地點。記者魯永明／攝影
美景藏危機，落葉紛飛景色美，但成堆葉面光滑，過去騎車自摔意外頻傳，環保局沿途設告示牌。記者魯永明／攝影
美景藏危機，落葉紛飛景色美，但成堆葉面光滑，過去騎車自摔意外頻傳，環保局沿途設告示牌。記者魯永明／攝影
最美桃花心木大道就在嘉義市世賢路二段、三段，分隔島種近千棵桃花心木，每年3月中下旬至4月，綠葉轉紅褐色落葉，將地面鋪成紅褐色地毯。圖／嘉市府提供
最美桃花心木大道就在嘉義市世賢路二段、三段，分隔島種近千棵桃花心木，每年3月中下旬至4月，綠葉轉紅褐色落葉，將地面鋪成紅褐色地毯。圖／嘉市府提供

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