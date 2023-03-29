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春天限定美景 嘉義市桃花心木廊道落葉鋪成紅地毯
最美桃花心木大道就在嘉義市！世賢路二段、三段分隔島種近千棵桃花心木，每年3月中下旬至4月，綠葉轉紅褐色落葉，將地面鋪成紅褐色地毯，整排高大參天桃花心木，構成綿延不絕景深，讓人享受樹蔭下涼爽，是騎單車、散步休憩與攝影最佳地點。
但美景也藏危機，落葉紛飛景色美，但成堆葉面光滑，過去騎車自摔意外頻傳，環保局沿途設告示牌，提醒民眾注意，騎車放慢速度、勿急踩煞車，加派人手清潔車，清掃車道上落葉；落葉數量實在太多，在地住戶抱怨，落葉怎麼掃都掃不完，才掃完不久就滿了。
負責清掃落葉資深清潔隊員說，受天冷、缺雨水影響，今年落葉遲到，落葉量大；在地居民、遊客在樹下散步、騎單車、拿手機拍照；市府說，大多數樹木秋天換葉，但桃花心木卻是春季落葉換新葉、夏日開花、秋天結果。
春暖花開，但世賢路桃花心木廊道，卻是落葉繽紛，呈現秋日氛圍，非常浪漫。遇到微風吹拂，落葉隨風飛舞，行人穿越其中彷彿迎來天上落下紅葉雨，有如電影場景般夢幻。高空鳥瞰整排桃花心木，可見翠綠、金黃、紅褐等多采多姿的繽紛色調，彷彿瞬間置身國外。
市府觀光新聞處說，享受桃花心木美景，除散步騎單車是好選擇！環市自行車道串聯自行車道，搭配YouBike2.0系統，讓民眾自在輕騎，穿梭世賢路桃花心木綠廊，欣賞落葉紛飛。
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