乾旱最怕亂燒雜草南市告發53件 清明推以功代金積福德

南部地區久旱無雨，適值空品不良季，以空拍機加強稽查露天燃燒，今年前3個月已告發53件，露天燃燒陳情數也較去年同期增加14%。清明節將屆，環保局也呼籲市民掃墓勿焚燒雜草，建議響應紙錢集中燒或以功代金，維護空氣品質也累積福德。

市長黃偉哲大力推廣紙錢減量「以功代金」，要求市府團隊以身作則，祭祀團拜活動不燒紙錢，一律響應以功代金。此外，更廣邀社福團體共同加入推廣行列，去年疫情下推動以功代金共約315萬。

台南市環保局統計，今年1至3月共告發53件露天燃燒，農作廢棄物、雜草、廢樹枝或樹葉不在少數，金額約54萬元。環保局表示，清明掃墓期間，會以無人空拍機輔人力巡查，迄今已飛64趟，一旦查獲露天燃燒行為將依空汙法開罰，金額1200元至10萬元。

清明期間各納骨塔都會封爐，紙錢由「台南天府保全運鈔車」集中載運至「淨圓滿」紙錢專爐燒化。為避免香腳餘燼在載運過程復燃發生危險，環保局提醒，祭拜時請不要在紙錢上插香，香支祭拜後請插在各祭祀桌的小香爐或插香器上。交付紙錢前，請先自主將塑膠袋及雜物移除，讓集運工作能更安全順利進行。

環保局長許仁澤表示，清明期間全市26處公私立納骨塔，社福團體將設「以功代金」攤位，前往祭祀民眾只要簡單準備祭品，至納骨塔社福攤位響應以功代金，現場立即取得功德狀，再以誠心敬意祭拜，先人樂見保佑不減。未在納骨塔祭祖的民眾也可就近到4大超商響應。