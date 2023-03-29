嘉保大橋下 PU廢棄物堵路

嘉義縣太保市嘉保大橋下方被傾倒大量PU跑道廢棄物，堵住迴轉道，開車前往親寧堂納骨塔的民眾被迫改道；市民代表指出，車輛被迫到下座橋下迴轉，面臨車多危險。公路總局第五區養護工程處長郭清水允諾，清明連假前會先移開，代為清除後再向不法業者求償。

據了解，秦姓業者承攬PU跑道清運，但五工處去年3月17日卻發現嘉保大橋下路面疑堆滿PU跑道廢棄物，經警方調閱監視器，循線逮到秦涉開車載PU跑道廢棄物，依違反廢棄物清理法送辦，全案起訴審理中。

太保市民代表林淑勉說，若從太保往東，在嘉保大橋下迴轉是到親寧堂納骨塔最便利的路，如今卻被不肖人士堆滿PU跑道廢棄物，車輛若開到下1座嘉太路橋迴轉，標示又不夠清楚，很容易錯過就直接上橋，而且從迴轉道出來接回台18線，會與嘉義方向而來的車潮匯流，不小心就可能發生車禍。