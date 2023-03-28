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睽違21年！台南市繼永康區之後 安南區人口今突破20萬人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區第20萬人口今天誕生。圖／台南市政府提供
台南市安南區第20萬人口今天誕生。圖／台南市政府提供

台南市安南區第20萬人今日上午10時27分誕生！林姓新生兒遷入鳳凰里，安南區成為台南第2個人口數超過20萬的行政區，距永康區2002年到達20萬人口，已經21年。

安南區人口數增加快速，自去年底的19萬9118人至今年3月28日，僅3個月增加近900人。

今天上午10時27分居住於鳳凰里的林姓夫妻為甫出生的兒子報戶口，驚喜成為第20萬台江人，感到非常開心，市長黃偉哲也到安南區戶政事務所致贈市長特別獎「向上提升」獎座及紀念品，還加碼致贈1萬元禮券。

黃偉哲表示，2018年安南區人口數超越東區成為台南第2大行政區，今日也突破20萬人的里程碑，市府承諾安南區的硬體建設會再加緊努力，讓安南區的生活品質跟都市機能更上層樓。

安南區長葉誌明表示，安南區面積107.2平方公里，共51里，自1823年曾文溪洪氾陸浮以來，歷經200年的拓墾，如今現代化高樓林立，見證由滄海變桑田、桑田變黃金。

安南區公所為迎接安南區人口數突破20萬的重要歷史時刻，規畫第20萬台江人誕生活動，邀在地企業及機關熱情贊助商品及票券，活動自27日人口數達199980人起至28日第20萬台江人誕生當日遷居安南區的民眾，都具備抽獎資格，區公所預定4月進行抽獎，獎品包括機車、iPhone手機。

台南市安南區第20萬人口今天誕生。圖／台南市政府提供
台南市安南區第20萬人口今天誕生。圖／台南市政府提供
台南市安南區第20萬人口今天誕生。圖／台南市政府提供
台南市安南區第20萬人口今天誕生。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲 新生兒

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