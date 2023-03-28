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窮盡手段降低交通事故 黃偉哲要道安小組拿出具體作為

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲主持3月份道安會報。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲主持3月份道安會報。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今日主持3月道安會報，聽取各工作小組專案報告，對於台南市的交通事故頻繁，指示各單位務必盡一切的手段，想辦法降低各項數據。特別是即將來臨的連假期間，道安小組要有具體策進作為，或可引進民間力量來支持。

黃偉哲指示，必須窮盡各種可能的方式來降低交通事故。例如在落實交通安全宣導方面，可針對民眾在遊覽車團體旅遊之際，出發前先播放宣導影片，以加強民眾在交通上避險的知識。

台南市政府表示，市道182線過去1年發生多起重大車禍事故後，南市府即進行大執法，取締使用註銷號牌、非法改車、無照駕駛及越級駕駛等違規行為共116件。此外，並參考國外對易肇事路段畫設楔型標線，使路寬有視覺縮減效果，達到駕駛人自然減速，減少事故發生機率，統計182線今年截至3月22日的A1與A2事故為9件，與去年同期的23件相比，減少了60%，顯示楔型標線劃設已初見成效。

市警局指出，針對大型車輛，今年2月至3月17日取締違規1065件，違規樣態包括物品貨物尺寸超標、超載、未依規定轉彎、未申請路權等。

針對交通事故增加較多的地區，警察局廖宗山長率隊實地現勘，依照事故肇事因素分析，列出9大重點違規事項來大執法加強攔停舉發，包括無適格駕照、超速、車輛未禮讓行人、逆向行駛、行駛禁行車道、未依規定轉彎或變換車道、違規迴轉、闖紅燈及行人違規等，同時提高交通執法見警率，以降低違規與事故件數。

台南市對於酒後駕車零容忍，去年率先全國公布酒駕累犯資訊、推動酒後代駕服務、取締酒後駕車大執法，經統計去年酒駕死亡事故相較前年減少了45%、受傷減少19%。

警察局也在3月3日至7日，執行為期5天的「酒駕大執法」，針對各聯外道路、易酒駕肇事路段，規畫路檢及機動攔檢，共取締140件酒駕(移送88件，52件行政罰)，期能即時防範危險駕車。

因兒童節及清明節連假將近，市府說明交通疏導作為，包括盤點台南市轄內36個重點掃墓及祭祖處所，在清明節及前後期間安排警力疏導。另外，連假期間在市區內的大型活動周邊，例如漁光島藝術節及水交社晴空藝術節等，也將加強交通秩序維護及汽機車停車管制，並加強路況監控及處置。

市府指出，根據近期重大交通事故顯示，機車事故的肇事原因，以未注意車前狀態占大多數，提醒民眾騎乘機車時務必戴好安全帽，不要酒後騎車並養足精神再出發，才能快樂出門平安回家。

酒駕

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