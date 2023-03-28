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春雨不解渴！雲林湖山水庫仍入不敷出

中央社／ 雲林縣28日電

春雨未緩解旱象雲林縣湖山水庫25日至昨天進帳僅14.5萬公噸，不夠雲林地區1天用水量，目前蓄水率剩35.5%；雲林縣水利處提醒民眾節約用水，並期望下一波鋒面挹注水庫解渴。

根據湖山水庫至今天下午4時統計，蓄水率從昨天的36%降至35.5%，有效蓄水量1801.01萬立方公尺。

湖山水庫管理中心主任李炎任今天告訴中央社記者，25日至昨天為止，湖山水庫進帳超過14.5萬噸，但是雲林地區每天用水量為24萬噸，根本入不敷出，水位持續下降。

李炎任指出，湖山水庫和集集攔河堰系統共同集水，每天除了供應雲林地區用水外，還供應南彰化和北嘉義約15萬噸用水，所以在4月的彰雲投調配水會議上會檢討供水狀況。

雲林縣水利處長許宏博表示，這波春雨對於湖山水庫進帳挹注有限，依據中央氣象局預報，這週末將有另一波鋒面南下，期望降雨集中在集水區。

雲林縣水利處指出，雲林縣水情目前為藍燈，呼籲民眾節約用水，若持續乾旱會調整至綠燈，如果調整到黃燈就會減壓供水。

雲林 水庫 旱象

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