台南醫院新化分院、高榮台南分院 推廣虛擬健保卡更便民

高雄榮總台南分院推廣虛擬健保卡優點，今在鄰近社區辦衛教講座，現場協助民眾辦虛擬健保卡，希望民眾就醫更簡單方便；員工下載虛擬健保卡也有獎勵措施。衛福部台南醫院新化分院今天也公告開通使用「虛擬健保卡」看診服務，用手機下載「健保快易通APP」申請虛擬健保卡，來不及上傳半身個人照審核，仍可出示證件及QR code就可看診、檢查、領藥。

高榮台南分院說，常遇到民眾就醫時忘記帶健保卡，或是健保卡毀損、礙於路途遙遠而未換新等狀況影響就醫，因此配合中央政策推動虛擬健保卡，來改善實體健保卡的不方便。

院長王瑞祥說，中央健保署已將虛擬健保卡就醫推廣至居家醫療、遠距醫療及視訊診療服務，民眾只要申請，就可以透過全民健保行動快易通APP取得虛擬健保卡QR Code，就醫時直接使用QR Code即可，不需再用實體健保卡，解決民眾忘記攜帶健保卡或健保卡受損等問題。

新化分院長張耀仁表示，虛擬健保卡看診免帶卡、就醫方便又安全，無城鄉差距。」新化分院是東台南唯一地區綜合醫院，65歲以上就醫長者高達55%，針對年長者或沒有手機的民眾，可先將健保卡註冊綁定家人的手機，再申請虛擬健保卡，接著透過授權使用機制授權給陪病者，就醫時出示虛擬健保卡即可看診，醫療更無障礙、更安全。