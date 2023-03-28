快訊

不滿陳建仁答詢狀況外 綠委林岱樺高分貝飆官員：妳閉嘴

日本青森縣發生規模6.1地震 恐有「海面變動」、無致災之虞

進口蛋來了！全聯這些門市明買得到 每人限購2盒、價格曝光

台南醫院新化分院、高榮台南分院 推廣虛擬健保卡更便民

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
衛福部台南醫院新化分院推廣虛擬健保卡，醫療更無障礙、更安全。記者周宗禎／翻攝
衛福部台南醫院新化分院推廣虛擬健保卡，醫療更無障礙、更安全。記者周宗禎／翻攝

高雄榮總台南分院推廣虛擬健保卡優點，今在鄰近社區辦衛教講座，現場協助民眾辦虛擬健保卡，希望民眾就醫更簡單方便；員工下載虛擬健保卡也有獎勵措施。衛福部台南醫院新化分院今天也公告開通使用「虛擬健保卡」看診服務，用手機下載「健保快易通APP」申請虛擬健保卡，來不及上傳半身個人照審核，仍可出示證件及QR code就可看診、檢查、領藥。

高榮台南分院說，常遇到民眾就醫時忘記帶健保卡，或是健保卡毀損、礙於路途遙遠而未換新等狀況影響就醫，因此配合中央政策推動虛擬健保卡，來改善實體健保卡的不方便。

院長王瑞祥說，中央健保署已將虛擬健保卡就醫推廣至居家醫療、遠距醫療及視訊診療服務，民眾只要申請，就可以透過全民健保行動快易通APP取得虛擬健保卡QR Code，就醫時直接使用QR Code即可，不需再用實體健保卡，解決民眾忘記攜帶健保卡或健保卡受損等問題。

新化分院長張耀仁表示，虛擬健保卡看診免帶卡、就醫方便又安全，無城鄉差距。」新化分院是東台南唯一地區綜合醫院，65歲以上就醫長者高達55%，針對年長者或沒有手機的民眾，可先將健保卡註冊綁定家人的手機，再申請虛擬健保卡，接著透過授權使用機制授權給陪病者，就醫時出示虛擬健保卡即可看診，醫療更無障礙、更安全。

健保卡 台南 快易通 榮總

延伸閱讀

普發6000元網友熱議問答看這邊！網推「這方式」領取超方便

6000元怎麼領？數位部：看這張一目瞭然

嘉基虛擬健保卡上路 手機帶著走看診不用愁

不爽兒被阻前程 「無緣婆婆」嗆金鐘視后：跟狗一樣！

相關新聞

工地也抗旱已節水4萬噸 台南市地重劃區使用放流水

因應目前旱情嚴峻，市長黃偉哲指示市府各局處加強節水及提高放流水、再生水使用率等相關措施，地政局施工中的安南區北安(商60...

鋒面帶來雨量普降甘霖？雲林小型滯洪池依舊乾枯見底

久旱未雨，雲林縣連續幾天下雨，但時雨時晴，對蓄水進帳幫助不大，沿海幾座滯洪池的水量並沒增加，已枯乾約1個月的客厝滯洪池依...

嘉義蘭潭、仁義潭水庫水量仍不足 水公司呼籲節約用水

嘉義地區水情亮黃燈，本月25日開始有局部降雨，但蘭潭、仁義潭水庫進水量仍不明顯，自來水公司五區管理處以最大化引水至水庫，...

台南性平教育解密網路跟騷 宣導影片首部曲上映！

為強化校園師生性平與自我保護意識，台南市每年3月第4周為性別平等教育周，教育局今年以「防治數位性別暴力與解密網路跟騷」為...

15年創造10億產值 雲林產業創新計畫吸引逾百家業者

雲林縣政府配合經濟部中小企業處辦理「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），15年來累計補助逾350家業者，創造逾...

清明潤餅「這項食材」最危險！台南抽檢不合格率4成

清明應景食品中，哪一樣最容易出包？台南市衛生局在清明連假前，抽檢市售應景食品，共計檢驗71件，其中有兩件花生粉不合格，都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦