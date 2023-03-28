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電桿鳥巢恐致電力設備損壞 台電嘉義處積極拆除

中央社／ 嘉義市28日電

台電嘉義區營業處因應春天鳥類築巢繁殖季節來臨，加強巡視服務區內電力設備，今年1月至今已拆除43個鳥巢，避免鳥巢導致供電中斷。嘉義地區去年共拆除324個鳥巢。

台電嘉義區營業處今天發布新聞稿指出，鳥類在電桿上築巢可能對電力設備造成損壞，進而導致區域性停電事故發生，因鳥類築巢時，通常會選擇樹枝、鐵絲、銅線等，而這些物品易碰觸到電力設備，造成短路等問題。

因此，台電員工在外巡視時，若發現電力設備上有鳥巢就會盡速拆除，在拆除鳥巢後，會在電桿上加裝驅鳥器與噴紅漆等防鳥措施，盡可能減少鳥類再次築巢，確保電力設備的正常運作。

台電員工在拆除鳥巢作業前，若發現有鳥蛋或雛鳥，會先安置在安全地方，等待鳥蛋孵化或雛鳥長大，最後在確認鳥巢內淨空後，才會進行拆除工作。

台電嘉義區處維護經理游鵬緯表示，嘉義地區去年就拆除324個鳥巢，今年1月至今已拆除43個鳥巢，拆除鳥巢目的在於確保穩定供電和用電安全，未來將持續加強巡視、維護電力設備的運行，並精進防鳥措施，提升供電穩定性。

嘉義 台電 停電

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